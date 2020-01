Billie Eilish triunfó en los Premios Grammy

Con fuerte impronta de mujeres nominadas, esta edición de los Grammy dirigió sus máximos premios a Eilish, gran revelación a nivel mundial y quien obtuvo los reconocimientos a Mejor artista, Mejor álbum del año -por su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?-, Mejor canción -por el tema «Bad Guy»- y Mejor Grabación. Finneas, su hermano, quien coescribió, produjo y diseñó el álbum, triunfó asimismo como Mejor productor. La cantante y compositora estadounidense, de 17 años, creó el tema ganador «jugando en su computadora». Envió fragmentos de la composición a su hermano, él le agregó «unas risas» que tenía grabadas de la propia Billie y, un año después, escribió la letra imaginándose un diálogo con un supuesto «chico malo». El tema se grabó 32 veces, pero logró convertirse en un fenómeno mundial.

Al recoger sus premios, Eilish dijo: «Tanta gente se merece esto. Es la primera vez que vengo a los Grammys y nunca esperé una cosa así. Me siento honrada de estar aquí entre todos ustedes. Crecí viéndolos a todos». A su lado e igualmente sorprendido y agradecido, Finneas agregó: «Esto es realmente algo excepcional. Nunca pensé que pudiésemos llegar a ganar. Nosotros hacemos música en nuestra habitación y esto es para todos los chicos que están haciendo música en sus habitaciones».

