Filtran la primera imagen de Kristen Stewart como Lady Di

Foto: prensa

Después de mucha espera, los fanáticos de Lady Di tuvieron una gran noticia: se filtró la primera foto promocional de la película Spencer, la película de Pablo Larraín que retratará la dramática salida de Diana de la corona británica. En la imagen se puede ver a Kristen Stewart -la protagonista- en la piel de la princesa y su transformación impactó a todos. A tal punto, que a los pocos minutos se volvió tendencia mundial en Twitter.

Escrita por Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, el film se estrenará este año. Según trascendió, girará en torno a la última fiesta de Navidad que compartió junto al Príncipe Carlos, antes de su separación, informó el portal TN.

Las locaciones elegidas fueron Alemania y Reino Unido. En el elenco, además de la ex Crepúsculo, estarán Timothy Spall (Mr Turner); Sally Hawkins (The shape of water); y Sean Harris (Mission: Impossible).

La protagonista, que mostró un visible cambio físico para ponerse en los zapatos de la princesa, aseguró que Spencer es “una inmersión dentro de una imaginación emocional de quién era Diana en un punto de inflexión fundamental de su vida”.

Con respecto al gran esfuerzo detrás de cámara, en medio de las restricciones de coronavirus, los productores del film agradecieron el apoyo de los distribuidores y de los artistas que se comprometieron con el proyecto. “Es una película de producción independiente hecha para la gran pantalla sobre la declaración de independencia de una mujer icónica. No podríamos estar más emocionados”, resaltaron.

Por su parte, Knight también se mostró muy entusiasmado por la historia y habló sobre cómo fue su participación en los libretos. “Trabajar en el guion ha sido un gran placer. Creo que es una perspectiva diferente de un relato que no todos conocemos bien, pero todos sentimos que ahora somos parte de él”, remarcó en una entrevista para Variety.

En ese sentido, aseguró que le resultó fascinante el trabajo de contactarse con todas las personas que conocían a Lady Di y tratar de obtener una visión de ella lo más genuina posible.

Al presentar el proyecto a mediados de 2020, el director Larraín había advertido que la cinta será “un cuento de hadas al revés”. “Todos crecimos, al menos así lo hizo mi generación, leyendo y comprendiendo lo que es un cuento de hadas. Normalmente, el príncipe llega y encuentra a la princesa, le propone matrimonio y al final se convierte en reina”, había definido el realizador a medios periodísticos.