Comunicado de Jey Mammon para defenderse de la denuncia por abuso de un menor

Foto viaszeta

Esta semana, luego de la detención de Marcelo Corazza, Lucas Benvenuto reveló haber sido víctima de una red de trata cuando era menor edad. Fue durante una entrevista en el programa “A la tarde” de América TV y sorprendió con sus declaraciones sobre una figura del medio, a quien no nombró, pero definió como “músico y conductor de un programa en Telefe”.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió”, dijo el Benvenuto.

En marzo de 2021, el juez Nacional en lo Criminal y Correccional 3, Walter José Candela, sobreseyó a Juan Martín Rago (Jay Mammon) por “prescripción del tiempo”, informó el portal viaszeta.

El comunicado de Jay Mammon

-“Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación.

-“He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso y frente a la justicia, ha actuado faltando a la verdad.

-“La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”.