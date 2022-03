Murió a los 78 años el actor y director Arturo Bonín

El actor Arturo Bonín, de larga, reconocida y popular trayectoria en teatro, cine y televisión, falleció hoy a los 78 años, según confirmó su familia a través de redes sociales.

“Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Arturo Bonín quien amó su profesión de actor y director y ha tenido el privilegio de vincularse y compartir hermosos momentos con tantas personas que lo quieren y respetan”, señalaron sus familiares en un comunicado.

Nacido bajo el nombre de Arturo José Bonini, el 11 de noviembre de 1943 en Buenos Aires, la salud del intérprete que trabajó hasta hace muy poco tiempo en TV (en la serie “La persuasión”, encabezada por su esposa Susana Cart en la TV Pública en 2020; y como el Padre Ciro en la tira de eltrece “La 1-5/18”), venía deteriorándose a raíz de un cáncer de pulmón.

También fue relativamente reciente su última presencia teatral en “Un instante sin Dios”, de Daniel Dalmaroni, que protagonizó junto a Nelson Rueda.

“En el teatro uno elige lo que hace, es lo más importante para mí dentro de mi derrotero, dentro de todo esto que es mi profesión, mi oficio. Es lo que me mueve, me sirve para reflexionar y es lo que me gusta hacer, al margen de mi casa, mi esposa (la actriz Susana Cart) y mis hijos, que es la vida, no la cáscara de algunos personajes”, expresó en febrero de 2019 a Télam con motivo del estreno de “Un instante…”.

Prueba de su vigencia, Bonín había terminado el rodaje de la película “Conurbano”, de Pablo Yotich, en la que comparte cartel con figuras como Pablo Rago, Gerardo Romano, Betiana Blum, María Valenzuela y Mario Alarcón y también tomó parte en la miniserie “María Marta, el crimen del country”, que encabezan Laura Novoa y Jorge Marrale y en las próximas semanas llegará a la plataforma de streaming HBO Max.

La larga vinculación de Bonín con el teatro fue también iniciática y comenzó en el circuito independiente para luego saltar a otros escenarios donde son recordadas sus labores en títulos como “Whitelocke, un general inglés”, “Illia”, “El conventillo de la paloma” y como consecuente impulsor y abonado al ciclo Teatro X la Identidad, por citar apenas un puñado.

Pero además de sus recurrentes incursiones teatrales, su enorme ductilidad también se lució en los sets de filmación y en los estudios de televisión, donde dejó momentos memorables.

En cine descolló en “Asesinato en el Senado de la Nación” (interpretando al ultimado senador Enzo Bordabehere), en “Otra historia de amor”, segundo filme local en abordar una relación homosexual, y en su protagónico como un bandido rural en “Bairoletto, la aventura de un rebelde”.

Su camino televisivo alcanzó un primer espaldarazo popular al protagonizar un comercial de las galletitas “Criollitas”, pero más allá de ese ángel, luego se afirmó como narrador en el exitoso ciclo de carácter documental “Yo fui testigo” y en las telenovelas “Montecristo”, “Dulce amor” y “Vidas robadas”, entre unas 40 participaciones.

Una vez conocida esta tarde la noticia de la muerte de Bonín, las redes sociales fueron el territorio donde sus colegas expresaron muestras de afecto y dolor.

La actriz y conductora Georgina Barbarossa publicó: “Arturo querido. Queridísimo compañero. Gran actor, gran persona, gran marido, gran padre, qué pena enorme. QEPD”; acompañado de una foto juntos.

El director teatral Claudio Tolcachir compartió con el comunicado de la familia del actor: “Arturo Bonín. Muy querido y admirado”.

Mientras que en su cuenta oficial, el Complejo Teatral de Buenos Aires expresó: “Adiós querido Arturo Bonín. 1943-2022. Un abrazo fuerte a su familia y amigos.”