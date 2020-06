POSADAS. “De entrada uno sabe, que los empleados judiciales, los magistrados y funcionarios deben guardar el decoro y la prestancia que corresponde. No sólo en la función, también fuera de ella”, opinó el Abogado Penalista Ramón Grinhauz.

El exjuez minimizó el enojo que despertó la Resolución del STJ, aclarando que, lo único que se modifica es la especificación de “los medios digitales”.

“Cuando alguien utiliza las redes sociales, debe hacerlo con decoro, pero no solamente en el Poder Judicial, para los ciudadanos en general”, manifestó. Al mismo tiempo, dijo que esto no tiene que ver con no poder expresar opiniones en las redes sociales.

“Ningún ciudadano en nuestro país tiene la espada de Damócles”, dijo Grinhauz remontándose a una antigua parábola moral popularizada por el filósofo romano Cicerón.