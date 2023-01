A causa de la sequía, habrá U$S 10 mil millones menos de exportación que el año pasado, estiman

POSADAS. En el contexto de la peor sequía de los últimos 15 años en la Argentina, este viernes se reúnen los dirigentes de la Mesa de Enlace del campo con el Ministro de Economía Sergio Massa, para discutir medidas de emergencia para el sector agropecuario y el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, remarcó al programa “Primera Mañana” que se trata de un evento climático nunca visto en la última década, que significaría unos $S 10 mil millones menos de exportación que el año pasado.

El de la sequía histórica, la peor en los últimos 15 años, es un “fenómeno con varias aristas. Afecta al productor y a la cadena (agroindustrial) en genera: no trabaja el camionero, no trabaja el taller, no recibe pedidos el almacén de la esquina”, comenzó diciendo Martins, quien añadió: “El que sembró y la lluvia no lo acompaña, obviamente perdió el dinero”.

En esta línea, Martins insistió en que la prolongada falta de lluvias “afecta a las finanzas nacionales. Ante una menor cosecha, es un menor volumen de exportación y, en consecuencia, hay un menor ingreso de divisas a un país que siempre tienen necesidad de generar dólares. Esta caída también impacta en la recaudación fiscal, a través de menos impuestos”, advirtió el dirigente cerealero.

“Estamos ante un hecho lamentable y sin precedentes que va a tener que activar un diálogo profundo entre el sector privado y el sector público, de cara a la próxima campaña (agrícola)”, puntualizó Martins, en diálogo con este medio.

Consultado al respecto de las pérdidas estimadas para el sector, Martins se mostró cauto: “Tratamos de ser muy responsables en la evaluación de las pérdidas porque esto es muy dinámico. Hay pronosticadas lluvias de buena intensidad, pero no en todo el país”, dijo el empresario.

De todas formas, habrá una “caída muy importante en volumen de cosechas, que va a impactar en el maíz y la soja”, precisó Martins. Y acotó que serían 8 millones de toneladas menos de maíz y 4 millones de toneladas menos de soja. “Son casi 10 mil millones de dólares menos de exportación que el año pasado. Sólo por recaudación del Estado Central, siendo muy optimistas, son 3 mil millones de dólares menos”, graficó el dirigente.

“Eso sin contar los efectos en los demás” eslabones relacionados a la producción agropecuaria, como “transportistas, comerciantes, industrias. Todo eso es un daño colateral que con el tiempo veremos el impacto final. Pero habrá un impacto fuerte en la macroeconomía”, anticipó Martins.

Por otra parte, Martins recordó que el 70% de los dólares que ingresan en la economía del país, provienen de las exportaciones agropecuarias. Argentina “es un país escaso del recurso dólar y el año pasado, la agroindustria fue el principal generador de divisas. Siete de cada 10 dólares genuinos que ingresaron a la economía argentina, provinieron de este sector. (Con la sequía) puede haber un desbalance importante en la economía”, analizó Martins. Y acotó: hay que ver “cómo buscan (en el Gobierno) reemplazar esta falta de ingreso”

En cuanto a los planteos que realizará la Mesa de Enlace al Ministro de Economía Sergio Massa, el presidente de la Bolsa de Cereales, anticipó que serían “alicientes o incentivos para los productores que se han desfinanciado por este fenómeno climático”.

“Y en el corto plazo, solicitarán la reducción de paquetes impositivos, y menor costo de financiamiento para afrontar la campaña”, señaló.

“Desde el Consejo agroindustrial argentino venimos bregando por proyectos que den un marco de previsibilidad, que no se toquen las reglas de juego, una macroeconomía estable y un solo tipo cambiario. Eso nos va a permitir trabajar en seguros agropecuarios. Es una picardía que Argentina no tenga una ley que permita tener seguros contra este tipo de eventos”, se lamentó Martins en su opinión sobre los problemas de infraestructura y de políticas públicas agropecuarias del país.

Como contracara, Martins propuso el ejemplo de Brasil, que “ha venido creciendo sostenidamente porque tiene una política agroindustrial definida”, más allá de que cambie el signo político del gobierno.

Para Martins, el Campo es un sector que no necesita “ningún tipo de subsidio. Y sólo haciendo las cosas bien, se pueden atraer inversiones, sobre todo en el interior, que deberían tender a agregar valor y salir a exportar con un producto terminado, que es la única forma de generar empleo”, reflexionó.

Asimismo, Martins planteó la necesidad de contar con un plan de infraestructura como el de Estados Unidos, “con una amplia red de ferrocarril para poder bajar a los puertos de manera competitiva. En un país no federal, las producciones rentables se dan cerca de los puertos y o cerca de los lugares de transformación. A través del ferrocarril podríamos llegar con costos razonables a los puertos, eso va a expandir nuestra producción”, planteó.

Además, propuso la inversión y “fomento en nuevas tecnologías en semillas y en riego”

“Esperemos que esta reunión con el ministro de economía el sector se sienta escuchado y se abran canales de diálogo”, expuso Martins, hacia el final de la entrevista.

Y se mostró optimista respecto del futuro de la Argentina. “Estamos en condiciones de producir 200 millones de toneladas de granos y oleaginosas, de generar 70 mil nuevos puestos de trabajo y 100 mil millones de dólares de exportaciones. Pero para esto tenemos que convencer a la política y no va a ser fácil”, remató.