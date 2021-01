Hebe de Bonafini a Alberto Fernández: “¿Usted está más cerca de los jueces que de Cristina?”

Foto: Iprofesional

Esta semana, en una entrevista radial, el presidente Alberto Fernández, afirmó que no indultaría a los exfuncionarios que tengan causas penales porque “eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí”. Sin embargo, Hebe de Bonafini le pidió que se exprese sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese marco, la integrante de Madres de Plaza de Mayo se refirió al tema en una marcha virtual de la agrupación que preside, donde manifestó: “Me preocupa lo que le pasa a Cristina. ¿Qué va a hacer, señor Presidente, si se la llevan? No lo he escuchado decir absolutamente nada de todos los casos que la han acusado”. “Usted dice y hace muchas cosas, se juega, pero en las que se tiene que jugar de verdad me parece que se está quedando mucho”, cuestionó.

“¿No se quiere comprometer? ¿Tiene miedo de que sea verdad lo que dicen de Cristina? ¿Usted está más cerca de los jueces que de Cristina?”, preguntó De Bonafini.

Actualmente, Cristina Kirchner enfrenta nueve procesamientos por supuesta corrupción, de los cuales siete se encuentran en instancia de juicio oral.

A su vez, De Bonafini le pidió al presidente que se expida sobre los presos políticos porque, a su criterio, “no alcanza con que vaya una vez a visitar a uno de pasadita porque iba para Bolivia”. En este sentido, De Bonafini advirtió hace una semana que no van a dejar que Amado Boudou vuelva a la cárcel. “Lo vamos a ayudar de alguna manera. Pero la ley es la de ellos, el pueblo está atado de pies y manos”.