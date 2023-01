La “Brujita” Verón apuntó contra el movimiento feminista por el caso Lucio: “Mucho silencio”

BUENOS AIRES. Juan Sebastián Verón, vicepresidente de Estudiantes La Plata, apuntó contra el colectivo feminista argentino al referirse al caso de Lucio Dupuy, a días de que se conozca el veredicto en el que la Justicia determinará las responsabilidades penales de la progenitora del niño, Magdalena Espósito Valenti, y de su pareja, Abigail Páez. Ambas están acusadas por el homicidio del niño, y están detenidas desde Noviembre del 2021.

“La Brujita”, a través de las stories de Instagram, compartió una nota periodística que hacía referencia al crimen del nene y expresó: “Si fueran dos hombres, las activistas estarían marchando y pidiendo justicia. Pero no, mucho silencio”.

Según el portal A24.com, el dirigente deportivo se sumó al pedido de “#JusticiaPorLucio” y también compartió un video que relata cómo las dos presuntas asesinas del pequeño intentaron ocultar lo que sucedió.

La definición del juicio por el crimen de Lucio Dupuy

Un tribunal definirá el próximo jueves en la ciudad pampeana de Santa Rosa si la progenitora de Lucio Dupuy y su novia son culpables de homicidio calificado y abuso sexual contra el pequeño, tras lo cual se impondrá la pena que por el delito prevé prisión perpetua.

Espósito Valenti fue acusada de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto (agravado por haber sido cometido por la ascendiente) con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años.

A Páez le imputaron abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y con acceso carnal vía anal con un objeto; agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años. Todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía.

El jueves, el Tribunal integrado por Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié determinará si son o no culpables. Por disposición del código procesal de La Pampa, se hará una audiencia de cesura: esto es que determinarán ese día si son o no culpables y, en caso de serlo, en otra audiencia impondrán la pena. No obstante, por el delito imputado por la Fiscalía, en caso de culpabilidad, la única pena prevista es la de prisión perpetua.