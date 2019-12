Cae millonario contrabando en Iguazú

View this post on Instagram

CONTRABANDO MILLONARIO EN IGUAZÚ Policías incautaron un camión repleto de mercaderías de contrabando El procedimiento se efectivizó esta madrugada cuando integrantes de las División de Infantería URV, interceptaron sobre Ruta Nacional 12, un camión VW Constellation con 121 bultos de origen ilegal. En el marco de los habituales operativos nocturnos, con el dato preciso que dicho rodado salió de un depósito inhabilitado para el acopio de mercaderías, los policías montaron un operativo de control vehicular sobre la citada ruta. Allí y con la colaboración de la División Comando Radioeléctrico URV, interrumpieron el paso del camión con dos sujetos de 35 y 36 años, encontrando en su cabina dinero en efectivo y en la carrocería el centenar de cajas con juguetes, anteojos y vestimentas sin aval aduanero. Por tal motivo, se informó de lo ocurrido al Juez Federal de Eldorado quien dispuso el secuestro del vehículo, como así también del dinero y la mercancía, la cual fue trasladada al Polideportivo de la Liga Regional de Futbol de Puerto Iguazú, donde se siguieron con las diligencias correspondientes. Tras el conteo de los bultos y la apertura de los mismos, se logró establecer que el aforo total de lo incautado asciende a la suma $2.580.324. En tanto, los sujetos fueron identificados como Leonardo B de 36 años Aires, y Cristian S. de 35. Ambos fueron detenidos y alojados en sede policial a disposición de la Justicia. Intervino personal de la Comisaría 2da para proseguir con las demás actuaciones de rigor.