ELDORADO. Según informó Jefatura este miércoles, un hombre se presentó en la Comisaría 1ª de Eldorado y manifestó ser el padre de Esteban de 18 años, el joven que apareció en un video siendo agredido por una patota a la salida de un boliche de esa localidad.

Por lo que no se trataría del recientemente fallecido Lucas Rodríguez cuya causa de deceso no guardaría relación con el episodio viralizado el último fin de semana, según afirma un parte oficial de Jefatura. De confirmarse en sede judicial, la causa de Lucas daría un vuelco de 180º. Es que no habría fallecido a causa de la agresión en patota, viralizada.

Este miércoles, en la citada dependencia, el padre de Esteban manifestó que su hijo le reconoció ser quien fue agredido y que incluso está acompañado de su amigo “Ezequiel” quien lo auxilió.

El papá agregó que a “simple vista” su hijo evidencia lesiones en el rostro y en la cabeza. Pero no se fue al hospital ya que consideró que su cuadro no era grave, dijo el progenitor.

De acuerdo a lo aportado por el padre, el joven de 18 años es un changarín y trabaja en las afueras de Eldorado. En base a estos datos, la Policía busca a Esteban a fin de identificarlo formalmente.

Además, los uniformados buscan recabar mayores precisiones con relación a la gresca en cuestión por la que ya hay detenidos a disposición de la Justicia.