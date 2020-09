Coparticipación: CABA presentó una demanda ante la Corte Suprema

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema el amparo para intentar frenar la quita de recursos que dispuso el presidente Alberto Fernández. También advirtió que se trata de una medida “inconstitucional, improvisada e intempestiva”.

A una semana del anuncio del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, de que recurriría al máximo tribunal, la presentación judicial finalmente se concretó este viernes por la mañana, de manera digital.



Se trata de un escrito de 97 páginas titulado “Por el recorte inconstitucional, improvisado e intempestivo de la coparticipación”.



De esta manera, la Ciudad pidió la suspensión inmediata de la quita de recursos correspondientes a la coparticipación, mientras se discute la legalidad de la medida que dispuso el Poder Ejecutivo para destinar esos fondos a la Provincia de Buenos Aires.

La presentación judicial recalca que en el régimen constitucional “no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales”, ante lo cual destaca que “se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales”.



“La legislación concluye que la transferencia de competencias en materia de seguridad no federales se debe llevar a cabo mediante la firma de acuerdos suscriptos entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como sucedió, justamente, con la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires”, señala el documento.



La presentación fue realizada por la directora general Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la Ciudad, María Cristina Cuello, con el patrocinio del procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa.

Además, el amparo judicial también remarca “en tanto no se sancione una nueva Ley de Coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado Nacional no puede unilateralmente restar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad propio del federalismo previsto en la Carta Magna”.



“El artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional es claro: `No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso´”.

La presentación del amparo tiene como objetivo que “se declare la inconstitucionalidad del Decreto 735/2020 restableciendo el sistema instituido mediante el Decreto 257/2020”.