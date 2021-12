Cristian Ritondo: “Si el acuerdo con el FMI trae aumentos de impuestos está totalmente descartado”

Foto vía web

Es jueves por la tarde y la oficina en el tercer piso de la Cámara de Diputados del jefe del bloque Frente PRO (el más grande de la oposición), Cristian Ritondo, está lleno de libros, expedientes y papeles. Reelecto al frente de la principal bancada opositora, el legislador habló con el diario Perfil, de la ruptura en la UCR y el futuro del Congreso

—¿Fue un error la ruptura del radicalismo en JxC?

—Tengo confianza porque de ambos lados han quedado dirigentes extraordinarios. Además todos forman del interbloque de JxC y de eso se trata, somos 116 defendiendo los valores del espacio.

—¿En algún punto cree que esa división perjudica a JxC pero beneficia indirectamente al PRO?

—Todos fuimos elegidos por la misma boleta. No se beneficia nadie.

—¿Le molestó que Macri en el Consejo Nacional del PRO se quejara de haberle puesto “Juntos” a la lista bonaerense?

—Fue una decisión que tomaron los tres presidentes de los partidos (PRO-UCR-CC) que respeto. Más allá de eso Juntos ganó la Provincia.

—¿Cómo los ve a Macri en esta etapa?

—Lo veo más político, trabajando muchísimo y es muy importante: no hay muchos espacios que puedan disfrutar de un ex presidente con su experiencia, con lo que aporta al espacio y el tiempo que brinda a la política interna.

—¿Le enojó que Patricia Bullrich fuera por la presidencia del bloque PRO?

—Patricia, mucho antes, me dijo de su boca que ella quería que yo siguiera, en una reunión donde también estuvo Mauricio. Sí me sentí respaldado por Mauricio. De hecho, Hernán Lombardi (diputado electo y cercano al ex jefe de Estado) ratificó su apoyo. La verdad que el tema fue solucionado muy rápido.

—¿Qué cambió para que ahora se llame Frente PRO y qué particularidades tendrá?

—Ahora tiene el mismo nombre que en el Senado. En segundo lugar hay partidos provinciales que buscan mantener su autonomía, era importante que mantengan su identidad en sus provincias y que sostengan la cercanía con nosotros. Compartir con Lombardi, Rogelio (Frigerio), María Eugenia (Vidal), Diego (Santilli), más lo que ya estaban, es un bloque de lujo. Por suerte con la mayoría ya estuve en la Legislatura y trabajamos juntos.

—¿Va a ser el jefe del interbloque de JxC?

—No, eso lo vamos a decidir en marzo. No hay que volverse locos por los cargos. Hay que entender cuáles son las prioridades.

—¿Qué proyectos tendrán prioridad?

—Nos comprometimos a que no haya aumento de impuestos, un proyecto de ficha limpia, a modificar la ley de alquileres y la boleta única. Y estamos presentando con (Gerardo) Milman una propuesta sobre seguridad.

—¿Le dio bronca que Monzó y Stolbizer armen su propio bloque?

—Entraron como aliados en la lista de la UCR (con Facundo Manes) y son parte del interbloque. Emilio se desperdicia en un bloque chico.

—¿Cuál será el rol de Vidal?

—Seguro va a tener un rol en lo social, nunca ha dejado esa veta en la vida política. Y va a tener un rol importante por lo que representa, por lo que es y como una dirigente nacional. Cuando a ella le toque hablar seguramente todos van a estar callados escuchándola.

—¿Y el de Larreta?

—A Horacio lo veo muy bien, es uno de los grandes líderes del espacio y sin duda el reflejo de su imagen a lo largo y ancho del país lo coloca en una situación de privilegio como futuro candidato en 2023.

—¿Espert y Milei deberían confluir con JxC en el futuro?

—Hay que seguir creciendo pero para bailar el tango se necesitan dos. No decide solo el PRO a quién incorporar: también la CC, la UCR y el PJ Republicano. Es una decisión en conjunto.

—Volviendo al Congreso, ¿cómo está su vínculo con Massa?

—Con Sergio tengo la relación con un presidente de Cámara que conozco hace muchísimos años. Yo defiendo los valores que tengo que defender y él tiene que defender los proyectos del Ejecutivo. Vamos a esperar a las discusiones, por ejemplo, cómo se reparten las comisiones.

—Su despacho está a 10 metros del de Máximo Kirchner.

—Estar cerca hace que nos crucemos, usamos el mismo ascensor y tenemos diálogo como presidentes de bloque. Y tiene diálogo conmigo, con Mario (Negri) y con Juan López (CC) porque a las reuniones vamos los tres.

—¿Apoyaría un acuerdo con el FMI?

—No se sabe cuál es el acuerdo. Si trae aumento de impuestos, queda totalmente descartado.

—¿Y el Presupuesto 2022?

—Lo estamos analizando. Espero que no haya sarasa.

—¿El Presidente está en proceso de autonomía?

—No hay nada que me demuestre eso. La vicepresidenta eligió la fórmula: el peso específico es de CFK.

—¿Qué le ocurre con las cartas que escribe CFK?

—Es raro que una vice le mande cartas al Presidente. Si se mandan cartas entre ellos, ¿cómo quieren tener una relación con la oposición?

Fuente Diario Perfil