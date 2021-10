“Fue muy desafortunado”, dijo Manzur sobre el tuit de Aníbal Fernández contra Nik

Foto: NA

Las críticas al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández por el tuit intimidante al dibujante Nik en el que daba a conocer la escuela a la que iban sus hijas no solo llegaron desde la oposición. Algunas voces también se hicieron escuchar en el Frente de Todos para repudiar la actitud del funcionario, entre ellas la del Jefe de Gabinete Juan Manzur.

“Lo de Aníbal fue muy desafortunado, pero prefiero quedarme con las disculpas públicas que dio el ministro”, aseveró Manzur en declaraciones a la prensa.

Ante los pedidos de renuncia que surgieron desde la oposición, Manzur dijo que “quienes son los colaboradores del Presidente (Alberto Fernández), lo define el propio Presidente de la Nación”.

Leandro Santoro, candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, fue uno de los primeros en condenar a Fernández y aseguró que cualquier referencia a los hijos es “inaceptable”.

Fuentes de la Casa Rosada informaron a TN que el Presidente no tomará ninguna medida después de que el titular de la cartera de Seguridad amedrentara al humorista por haber criticado al Gobierno.

“La personalización en la política es horrible. Yo trato de no personalizar. De hecho, trato de tener buena relación personal con todos los dirigentes, aunque no militen en mi espacio. Y cualquier referencia directa o indirecta a los hijos no corresponde. No sé qué quiso decir Aníbal, no pude hablar con él. Lo que te puedo decir que cualquier referencia a los hijos o familiares es inaceptable”, señaló Santoro, en diálogo con Radio La Red.

“Cuando la discusión va a lo personal no ayuda a la política”, insistió el candidato oficialista, cercano al presidente Alberto Fernández.

A un mes de las elecciones legislativas, Santoro busco minimizar un posible efecto negativo de las declaraciones de Fernández: “Yo trato de responder por lo que hago y digo yo. Las declaraciones de los dirigentes las tienen que responder los dirigentes”.

Otro de los dirigentes que se manifestó al respecto fue el ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, quien dijo que “son correctas” las disculpas de Aníbal Fernández.