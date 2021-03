Montevideo, Uruguay, 30 de Octubre 2019 Primer reunión de coalición de derecha. Luis Lacalle Pou recibe a Pablo Mieres. Foto: Gastón Britos / FocoUy

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou insistió este lunes en flexibilizar el Mercosur. Advirtió que si el bloque regional no se abre al mundo va a quedar congelado y el mundo lo pasará “por arriba”. Además, dijo que tiene una “muy buena relación” personal con su par argentino Alberto Fernández más allá de los “chisporroteos” vividos en la cumbre virtual del bloque el viernes pasado.

“Yo nunca me peleé con nadie. Es imposible que me reconcilié con el que no me peleé”, sostuvo Lacalle Pou en diálogo con TN.

Sobre el futuro del bloque regional, el mandatario uruguayo ratificó su posición plasmada en la cumbre de abrirse a otros mercados y añadió: “Vamos a pensar que no hacemos nada. Vamos a pensar que no avanzamos. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años?”, se preguntó.

Y respondió: “Nos va a pasar el mundo por arriba. Cuando uno ve los acuerdos que hay desde que el Mercosur se fundó hace 30 años, cómo ha cambiado el mundo, cuántos acuerdos de libre comercio, cuántos (pactos) de regiones con regiones… si aguantamos 10 años más, con la vertiginosidad que se le ha dado a estos tiempos, vamos a quedar congelados”.