Los dichos de Fernández son racistas y “el Inadi perdió independencia desde que fue intervenido por Cristina”

POSADAS. Según el ex titular de la delegación misionera del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo), Julián Seniuk las desafortunadas expresiones del presidente Alberto Fernández, son claramente “racistas o xenófobas”, sin embargo, posiblemente no exista un pronunciamiento fuerte del organismo que preside Victoria Donda, porque esta funcionaria fue protegida por el mandatario cuando su ex empleada doméstica la denunció por mantenerla trabajando en negro y por ofrecerle un contrato en el instituto, a cambio de evitar una demanda laboral.

Ante la consulta de MisionesCuatro, el ex funcionario de Cambiemos (presidió el Inadi – Misiones entre 2016 y 2019), consideró que frente a los dichos del presidente sobre el supuesto “origen” de los pueblos argentino, mexicano y brasileño, “claramente estamos ante expresiones racistas o xenófobas”. “No del todo discriminatorias porque la discriminación (es un fenómeno) más complejo”, empezó.

“Se lleva puesto muchos conceptos y esquemas sobre los cuales se viene trabajando desde hace años. Poner a lo europeo por sobre lo latinoamericano es patear el tablero de la diversidad que se viene enarbolando desde hace muchísimos años”, advirtió Seniuk. Y agregó: “Estamos homogeneizando a los pueblos mencionados con los dichos del presidente y a la República Argentina como una nación pro-europea”.

En esta línea, el abogado insistió en que esta cuestión, “como profesor de derecho, Fernández la tendría que tener superada”. Aunque aclaró que en la carta magna “sigue vigente el artículo que dice que el Estado promoverá la inmigración europea. Es algo que hay que extirpar del ordenamiento jurídico y del discurso”, alertó el ex titular del Inadi – Misiones.

No obstante, Seniuk opinó que “muy pocas personas deben pensar como el presidente”. “Siendo uno misionero te asocian con la selva. Pero acá hay mucha más diversidad que sólo la selva”, recalcó.

Dudas sobre la independencia del Inadi kirchnerista

Pese a la gravedad de la situación, condenas en medios de prensa de todo el mundo e incluso, reclamos de organizaciones contra la discriminación, Señiuk anticipó que es posible que no haya un pronunciamiento fuerte del Inadi, porque este “perdió independencia y objetividad”, especialmente ahora, con la gestión de la cuestionada Victoria Donda.

En este sentido, Seniuk puso de relieve que Fernández, “le ha mandado una carta al Inadi, a Donda, para que el organismo pueda expresarse sobre si estos dichos fueron o no xenófobos. Pero esto es un contrasentido siendo que el mismo presidente la sostuvo a Donda cuando se le presentaron estos inconvenientes con el personal doméstico”, subrayó el abogado, recordando el escándalo del “negreo” de la empleada doméstica de Donda, y posterior intento de soborno con un contrato en el Inadi.

“Quién tiene que decir si esto está bien o mal, es la sociedad. Descuento que organismos de DDHH de Argentina van a pedir que el Inadi investigue estos dichos discriminatorios o racistas. Para mí lo son, pero sería bueno que un organismo del Estado se pronuncie”, recalcó Seniuk, aunque llamó la atención sobre la dependencia de Donda “si uno analiza cómo el presidente (la) sostuvo (en el cargo)”.

Repreguntado al respecto, Seniuk no dudó en denunciar que el Inadi “perdió independencia y calidad desde el primer momento en que fue intervenido por el gobierno de Cristina (Kirchner). La idea era que el Inadi esté manejado por un directorio de 9 personas, de las cuales 6 sean representantes de organismos de DDHH. Ahora, al estar intervenido, hay una línea directa con el presidente. Perdió objetividad”, sentenció el ex funcionario de Cambiemos.

La mancha social sobre Fernández y las entidades que podrían reclamar

Sin embargo, Señiuk puso de relieve que “la mancha va a quedar” y los “memes” confeccionados a raíz del gaffe de Fernández, “te van haciendo mella en el ejercicio de poder, la representatividad y la imagen positiva”. “Los memes son la forma (actual) de expresarse de la gente”, reflexionó.

Sobre el final de la entrevista Señiuk indicó que varios organismos y entidades no gubernamentales van a expresarse sobre el escándalo del discurso racista de Fernández. Entre ellos, citó al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígena) y la Riod (Red iberoamericana organizaciones contra la discriminación). “En Posadas tenemos colectivos de afrodescendientes que descuento que van a actuar” con un “pedido de explicación y pedido de disculpas al presidente”.

“Tenemos que saber cómo piensa quien nos gobierna”, insistió Seniuk.