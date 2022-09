Los Gordos de la CGT bloquearon un paro de los gremios K

BUENOS AIRES. La CGT decidió declararse en estado de “alerta y sesión permanente” para repudiar el intento de asesinato de Cristina Kirchner, pero no hubo acuerdo para llamar a un paro nacional como promovían los sindicatos más cercanos a la Vicepresidente.

El “ultracristinista” titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, lanzó la idea del paro nacional y este viernes por la mañana tuvo el respaldo de Pablo Moyano, el jefe de Camioneros y del diputado Hugo Yasky, el titular de la CTA kirchnerista (CTA de los Argentinos) en la previa de la reunión que mantuvieron las centrales en el histórico edificio de la calle Azopardo, según indicó el portal LPO.

Sin embargo, las declaraciones de la previa no tuvieron eco en la reunión dominada por los llamados “Gordos” de la CGT, que tienen el control del Consejo Directivo de la central. Tras la reunión, Héctor Daer expresó la solidaridad con Cristina. Y anunció el “estado de alerta”.

“La CGT se declara el estado de alerta permanente, de sesión permanente, convocándose para el día lunes a las 16 para volver a analizar cómo sigue la situación”, resaltó Daer en conferencia de prensa. En esa reunión, según adelantaron desde los gremios cercanos al kirchnerismo, volverán a proponer un paro nacional y movilización propia de la central.

El feriado nacional habría conjurado una movilización desde la CGT

En ese sector dijeron que no se avanzó con el paro porque Alberto Fernández “se les adelantó” con la declaración del feriado nacional. Sin embargo, la propuesta era convocarlo para el próximo lunes. Como sea, no hubo acuerdo y por el momento no se avanzará con esa medida de fuerza. El lunes, los gremios K volverán a intentarlo.

“El día feriado para que nos expresemos anticipó lo que se iba a decir desde la CGT. Pero seguimos exigiendo que haya una medida propia de la CGT”, explicó el kirchnerista Palazzo en declaraciones radiales. En la misma línea, el camionero Pablo Moyano, dijo que varios gremios estaban “planteando un paro con movilización para la semana que viene”. También Yasky había pedido el paro nacional en apoyo a la Vicepresidente que en Septiembre, tiene que presentar su alegato de defensa en el juicio por la megacausa por corrupción conocida como Vialidad.

El jefe de la CGT, medido en su apoyo a CFK

Sin embargo, Daer fue más cauto. Apenas avaló la participación de los sindicatos en la movilización de la tarde, a la que tampoco la CGT convocó de manera orgánica.

“Ya en el día de ayer fueron todas las organizaciones sindicales mostrando la voluntad de hacerse presentes hoy en la Plaza de Mayo y muchos compañeros se están movilizando. Creemos que tenemos que movilizarnos en defensa de la democracia, en repudio de esta y cualquier agresión y de la violencia ejercida de cualquier manera. Por supuesto, es mucho peor cuando la violencia viene provista de armas de fuego o de cualquier tipo de armas que pueda dañar físicamente a una persona”, afirmó Daer.