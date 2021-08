Pedro Puerta en una fábrica con trabajadores: “Al misionero la plata no le alcanza”

APÓSTOLES. Pedro Puerta presentó su segunda propuesta para estas elecciones “Misiones es Trabajo” una “batería de propuestas diseñadas por un equipo multidisciplinario de trabajo que se enfoca en tres ejes: promover el empleo joven, diseñar un estado inteligente y menos impuestos en el sector privado.”

Con un discurso muy crítico y enfocado en la coyuntura actual, Pedro hizo un diagnóstico de la economía nacional apuntando que “En los primeros 7 meses del año nuestro país acumula una inflación del 29,7%. Cuando meses atrás, el mismo kirchnerismo había proyectado la misma inflación para todo el año.” A eso agrega “Con un dólar en caída libre y una crisis galopante, hoy vivimos en una Argentina que tiene números terribles. Casi 1 de cada 2 argentinos es pobre, viviendo al límite y esforzándose por llegar a fin de mes”.

En segunda instancia y en el centro de su discurso, el precandidato hizo mucho hincapié en el día a día de las familias misioneras. “Al misionero la plata no le alcanza. Un sueldo promedio en la provincia es de 30 mil pesos, uno de los más bajos del país.” enfatizó Puerta, “Hoy estamos mirando a Misiones por lo que es, y se nos está escapando lo que podemos ser. Nadie está pensando en el futuro de nuestra provincia”.

Enfocándose en los trabajadores que lo acompañaban, para el precandidato la receta para una economía ordenada está en “Generar empleo de calidad pensando en el equilibrio entre el privado y el público, sentando bases sólidas para el desarrollo. No gastar más de lo que se genera, impuestos coherentes para no ahogar el esfuerzo privado y sobre todo no demonizar a los trabajadores que dan trabajo”.

En lo referente a las propuestas apunta a 3 medidas que dice son “realizables, concretas y con eje en el corto plazo” argumentando que la situación que expuso la pandemia es insostenible y los misioneros necesitan una respuesta urgente. “Existen tres universos a la hora de hablar de trabajo que son los más urgentes: el joven, el privado y el público”.

En materia de empleo joven el precandidato dijo que tiene “avanzadas conversaciones” con empresas nacionales e internacionales como IBM, Google, Amazon y Facebook para que los jóvenes misioneros puedan “sumar experiencia en trabajos nómades (home office)” y saltear “las barreras impositivas” que tienen las empresas para venir a radicarse en la provincia. Además, Pedro plantea la necesidad de un esquema de transparencia en plataformas de pago digitales como Paypal o Payoneer para que los jóvenes, que ya están brindando servicios a empresas extranjeras, puedan cobrar sus sueldos sin perder el 40% en impuestos o restricciones por el tipo de cambio.

En el segundo eje, “Un Estado Inteligente” Puerta plantea la necesidad de reducir impuestos y reinvertir el dinero recaudado durante el 2020 en “infraestructura de servicios y no en los sueldos de los políticos”. Allí el precandidato expuso que es necesaria una “Asignación porcentual fija sobre los excesos de recaudación promedio, llevando directamente los incrementos a mejoras que quedan para siempre y no al sueldo de los políticos.” Y concluye “Esto es que cuando al Estado le va bien recaudando, la plata vuelva en obras y acciones concretas. Hay que sacarle discrecionalidad al gasto político”.

En última instancia y para finalizar, Pedro hizo referencia al empleo privado al decir que “hay que reconstruir una economía quebrada y jaqueada en este último año y medio donde nos gobernó la pandemia. Construir futuro con empleo privado significa sacarle el pie de la cabeza al que hoy está produciendo, para que pueda aportar a la reconstrucción de la argentina”.