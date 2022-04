Piden “sumar más voces” a Juntos por el Cambio

El presidente de Activar, Pedro Puerta, fue entrevistado en el programa “El Bueno y el Malo” que se emite por Misiones Cuatro, donde habló de diversos temas, entre ellos, del plenario partidario que se realizó este sábado en la Estancia Iporá y congregó a alrededor de 400 personas.

“Hicimos el plenario de Activar, el partido se terminó de constituir el año pasado y teníamos la obligación de realizar este plenario, un poco por una cuestión de carta orgánica, pero también para mostrar lo que es Activar, la familia que se consolidó y mostró muy buenos resultados el año pasado y somos muy optimistas hacia futuro”, declaró Pedro Puerta.

En ese sentido agregó: “muy contentos y agradecidos a todos los que nos acompañaron en el evento el sábado y todos los que nos ayudaron a que el partido salga adelante. Hubo un esfuerzo enorme en el año de pandemia”.

“El sábado afiliamos más de 250 personas, es gente que acompañaba el espacio pero que no estaban afiliados”, precisó el presidente de Activar.

Asimismo, dijo que desde el partido proyectan poner en marcha muchas cosas en beneficios de los misioneros: “no conozco otra cosa que no sea trabajar en el sector privado que pagar impuestos, sufrir la burocracia a veces inentendible que tiene la Argentina y nuestra provincia. Todo eso a mí me genera algo, no tengo que quedarme con los brazos cruzados, por eso el partido se llama Activar y queremos poner en marcha muchas cosas desde el lugar que nos toca. Florencia Klipauka Lewtak asumió el 10 de diciembre, tiene más de 30 proyectos presentados que tienen que ver con solucionar las problemáticas de los misioneros, con la realidad social, Germán (Kiczka)en la legislatura provincial idéntico caso, Ahumada (Juan) en el Concejo Deliberante de Apóstoles lo mismo”, expresó Pedro Puerta.

“Trabajamos en esto en tratar de resolver los problemas”, precisó.

Con miras al 2023

Por otra parte, el presidente de Activar se animó a hablar del escenario del 2023 y solicitó que más partidos se sumen a Juntos por el Cambio, porque “oposición dividida gana el oficialismo”, expresó.

“Desde Juntos por el Cambio venimos de ganar la elección porque comprendimos que se trabaja en conjunto y, para estar juntos, pasamos por distintos debates internos. Mi propuesta es, como dije el sábado, sumar más voces”, declaró Pedro Puerta.

“Juntos por Cambio tiene candidatos que pueden ser a gobernador, intendente, diputados. Muy buenos candidatos y candidatas, por eso no nos asusta el adelantamiento”, reveló.