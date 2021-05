Revés para Alperovich: la justicia porteña investigará la causa por abuso sexual

BUENOS AIRES. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la denuncia por abuso sexual contra el senador tucumano José Alperovich se investigue en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y no en Tucumán como pretendía el legislador que se encuentra con licencia.

Según informó TN, Alperovich fue denunciado en 2019 por su sobrina y ex asesora. La mujer lo acusó por siete hechos de abuso sexual: dos ocurridos en la provincia del norte y los otros cinco sucedidos en la Ciudad de Buenos Aires.

Dado que dos de los supuestos ataques ocurrieron en Tucumán, la defensa de Alperovich solicitaba que el caso se investigara en su provincia. Pero finalmente los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti entendieron que el caso debía tramitar en el juzgado de instrucción porteño N° 35, a cargo de Osvaldo Rappa.

Cabe aclarar que la justicia porteña se había declarado incompetente y lo mismo ocurrió con la justicia tucumana. Por eso, el asunto lo tuvo que dirimir la Corte Suprema.

Hasta este jueves 20, la causa estuvo prácticamente paralizada, pese a los reclamos de justicia de la denunciante. De hecho, ella había criticado con dureza a la Corte por no expedirse con rapidez.

De acuerdo a la resolución, la Corte Suprema desestimó el recurso de queja que Alperovich había presentado contra la decisión de la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

Las revelaciones de la víctima

En el marco de la causa penal por abuso sexual, la denunciante relató diversos episodios de acoso que sufrió durante los años en los que trabajaba con el senador kirchnerista. Según sus palabras uno ocurrió en la casa del dirigente, en marzo de 2018, en Yerba Buena.

Los abusos sexuales denunciados habrían ocurrido en Tucumán y en un departamento del edificio ZenCity, que queda en la calle Rosario Vera Peñaloza, de Puerto Madero. El lugar pertenece a la familia del senador K.

En el texto, al que accedió este medio, la denunciante habla del poder que el exgobernador ejerció sobre ella, de la presión psicológica por ser familiar de su abusador, del miedo y de la imposibilidad de salir de esa situación. “Él no paraba a pesar de mis ruegos, me dijo que no sea tan arisca, que así, ‘asexuada’ no le servía”, es el relato de la joven tras una cena con el senador kirchnerista.