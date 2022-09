Si el Senado no aprueba la prórroga a la ley de asignaciones específicas, “va a ser una catástrofe” para la Cultura del país

POSADAS. En el marco del fenomenal ajuste presupuestario que viene realizando el gobierno del Frente de Todos, espacio político al que el Frente Renovador de la Concordia misionero está aliado desde 2019, peligran recursos destinados a Salud, Producción, Transporte y Educación. Son unos 210 mil millones de pesos los recortados por una decisión del Ministro de Economía Sergio Massa y el Viceministro Gabriel Rubinstein.

Ante esa situación, el Móvil de MisionesCuatro consultó su parecer al Ministro de Cultura de la provincia, Joselo Schuap, un funcionario del oficialismo provincial, alineado con el Frente de Todos que lidera la Vicepresidente Cristina Kirchner. Sobre el ajuste, Schuap dijo: “Esperemos que no (llegue a Cultura) No podemos resistir el recorte de un solo centavo”, comentó.

Evitando la controversia con el gobierno nacional, del que la Renovación forma parte, Schuap puso de relieve el problema de la falta de tratamiento de la ley de asignaciones específicas para Cultura. “Ojalá que el Senado de la Nación, apruebe de manera urgente la ley de asignaciones específicas, que tiene media sanción de diputados. Está faltando que los senadores lo pongan en agenda y lo terminen de transformar en ley. Porque va a ser una catástrofe lo que está por pasar con esto”, dijo sobre el no tratamiento del proyecto en la Cámara alta que maneja la Vicepresidente Cristina Kirchner.

“No puede ser que pase, no lo vamos a permitir”, anticipó el funcionario, quizás hablando como parte del colectivo de artistas. “Van dos sesiones, no se trata y ahora va a ser la tercera y no entró en el orden del día”, completó Schuap.

Un proyecto del 2017 que asignaba financiamiento constante a organismos promotores de la cultura

Acto seguido, Schuap explicó por qué es urgente y crucial que se apruebe la prórroga de esa ley. “En 2017 se votó el Pacto Fiscal”, comentó el ministro sobre el acuerdo entre el entonces presidente Mauricio Macri y distintos gobernadores, entre los que estaba el misionero Hugo Passalacqua. “En donde se puso 5 años de prórroga, para el vencimiento de las asignaciones específicas. Es la plata que le llega al Instituto Nacional de la Música (Inamu), al del Cine (Incaa), del teatro (INT), a las bibliotecas populares, y otros institutos y órganos de la cultura, de manera directa, todos los días, por ecuaciones que la AFIP decide hacer a modo de transferencia directa. Para que durante todo el año, estos institutos e instituciones, (conformen) su presupuesto”, describió el Ministro.

“La ley dice que eso deja de ser así (en 2022) y que la plata va a Rentas Generales de la Nación. Entonces todos estos institutos (tendrían) que ir a pedir al ministro de economía de la Nación. Ya sabes lo que pasa con eso. Entonces, se quedan sin financiamiento. Se deja de hacer cine, de fomentar a los músicos, de hacer teatro. Y estos no son subsidios. Es financiamiento de cultura que el país tienen que hacer”, sentenció.