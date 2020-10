Calles intransitables y postes a punto de caer en Bº Ñu Porá

POSADAS. En el barrio Ñu Porá, vecinos advirtieron que hay postes de luz a punto de caer, escaso alumbrado público y calles en mal estado, que con las lluvias se tornan intransitables. Vecinas del lugar hablaron con MisionesCuatro y reclamaron una pronta intervención de la empresa EMSA, responsable del tendido eléctrico y del alumbrado. Junto con los arreglos de calles.

“Hay postes a punto de caer y otros cuyas luces no andan. Están los porta lámparas pero no andan las luces. Específicamente, los postes que están cerca de las canchas. En todas las calles cercanas, prácticamente no tenemos luz”, aseguró una de las residentes, en diálogo con MisionesCuatro.

Esta falta de alumbrado público, deviene en inseguridad, pues “al no verle la cara a los vecinos, no sabemos si son del barrio o qué pasa a horas de la madrugada”, acotó la joven.

Otra vecina sostuvo que se acercaron a EMSA con el reclamo en diciembre. Les prometieron que “en la semana íbamos a tener respuestas, y hasta ahora, no pasó nada”.

Por su parte, una tercera vecina comentó que el reclamo principal es por el alumbrado y por el estado de las calles. “Los vecinos que tienen autos, dan vueltas, rompen la calle (terrada) y quedan patinando. Caen motos de los vecinos. En la parte de Güembé casi Perito Moreno, eso es un bañado”, alertó.