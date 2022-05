Ex empleados de una cantera exigen la indemnización

POSADAS. Ex empleados de una cantera que funcionaba en la ciudad, trabajadores con más de 12 años de antigüedad, fueron despedidos en el año 2019 y hasta el momento no recibieron el pago de la indemnización.

En diálogo con MisionesCuatro, Sebastián Jara, ex empleado, aseguró que el conflicto sucedió hace unos 3 años, y pese al poder concedido a los abogados para la gestión de sus papeles, por el momento no tuvieron notificaciones.

“La empresa es de Austral Construcciones, ubicada en el sur (Santa Cruz), cerró todo allá y en Buenos Aires que tenía la oficina, también cerró todo”, dijo Jara aclarando que los documentos enviados por sus abogados, aparentemente no son recibidos.

El conflicto afectaría a unos 15 ex empleados que hasta el momento no cobraron la indemnización. “Pido solamente lo que me pertenece”, aseguró.