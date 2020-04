POSADAS. La capital misionera no fue la excepción y, tal como ocurre en todo el país, este viernes se vieron filas interminables de jubilados, pensionados y beneficiarios de las AUH (Asignación Universal por Hijo), que perciben sus haberes por ventanilla de los bancos.

Según informó el móvil de MisionesCuatro, en muchos casos no se respeta las medidas de distanciamiento social para prevenir contagios del nuevo coronavirus. Vale decir, no se respeta el metro y medio de distancia entre las personas y no todas las personas cuentan con barbijos para no aspirar las microgotas de saliva que se expulsan al hablar.

Las esperas para poder ingresar a los bancos, superan las 5 horas y desde la madrugada, se pudo ver personas haciendo cola. En el caso de los jubilados y pensionados, es preciso recordar que se encuentran entre las personas con más riesgo de contraer y/o desarrollar complicaciones por el nuevo coronavirus.

Debido a este caos, previsible, el Banco Central de la Nación, dispuso la apertura este sábado y domingo, de las entidades bancarias. Lamentablemente, esa medida no se tomó antes y se ocasionó el caos frente a los bancos en todo el país.