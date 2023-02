Bacigalupi: “Uno de los problemas más grandes que tenemos es que las personas no saben nadar, flotar o manejarse en el medio acuático”

POSADAS. Con el fallecimiento de un adolescente de 16 años en el Aº Piray Guazú, días atrás, el Director de Seguridad Acuática, Franco Bacigalupi insistió en la importancia de no sumergirse y nadar en “lugares que no tienen seguridad, no están habilitados o no están aptos. No todo espejo de agua está apto para ingresar o hacer un balneario”, remarcó el funcionario provincial.

“Pedimos que no se arriesguen, porque según lo que sabemos el chico estaba nadando pidió auxilio, entra en pánico la víctima y lamentablemente no hay mucho tiempo. Si no hay una persona que sepa nadar, o que tenga conocimiento de salvamento o le acerque un elemento para que pueda flotar, se ahogan en seguida”, comentó Bacigalupi.

Como en otras oportunidades, Bacigalupi puso de relieve el cambio cultural en Misiones, donde cada vez más personas no reciben instrucción en natación. “La vida cambió. Antes tu tío o tu abuelo te llevaban al río y te enseñaban a nadar a los sopapos. Ahora no tenemos esos tíos y abuelos, que nos llevaban a nadar. Si no te vas a una pileta o no te pagan una escuelita de natación, no aprendes a nadar”, afirmó el director.

“Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, las personas no saben nadar, (no saben) flotar o por lo menos manejarse en el medio acuático. Porque cuando uno entra en pánico uno se olvida de todo”, advirtió el funcionario.

En el tramo final de la entrevista con el Móvil de MisionesCuatro y otros medios, se le consultó si la instrucción en natación, debería incluirse en las escuelas misioneras. Y la respuesta de Bacigalupi fue tajante: “En una provincia donde tenemos agua por todos lados, tenemos que tener (enseñanza en natación)”, dijo el funcionario.

Aunque aclaró que la enseñanza masiva y universal de natación en Misiones implicaría “una infraestructura importante” en las escuelas o en lugares para el aprendizaje. “Mantener piletas climatizadas es muy caro. No va a ser de inmediato. Van a pasar muchos años y quizás ya no estemos nosotros, pero ojalá que algún día se pueda”, expresó.

Finalmente, Bacigalupi dijo que dentro de lo negativo de tener fallecimientos por ahogamiento, el número de víctimas es relativamente bajo en esta temporada. “El año pasado a esta altura del año ya eran 19 (víctimas)”, recordó.