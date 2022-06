Cesane avisó a Nación “hace 8 meses” de la escasez de gasoil, pero “esta gente no tuvo ninguna previsión”

POSADAS. El titular de la Cesane (Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del NEA) Faruk Jalaf remarcó que hace por lo menos 8 meses que la entidad advirtió por nota formal a la Secretaría de Energía de la Nación sobre el faltante de gasoil y combustibles, un problema que no se puede atribuir a la demanda interfronteriza, porque las fronteras se reabrieron a fines de diciembre, tras la merma en los contagios de coronavirus. Sin embargo, no hubo previsión por parte del gobierno nacional y persiste y se agrava la crisis del gasoil, que derivó en protestas y cortes de camioneros que se quedan varados en distintos puntos del país, por no poder cargar gasoil.

“Queremos vender, pero que nos provean”, insistió.

En diálogo con el programa TVA por MisionesCuatro este lunes, Jalaf insistió en que “sigue todo igual porque esta gente no tuvo ninguna previsión de futuro. A pesar de los avisos, nosotros lo hicimos en octubre. La Cámara de Estaciones del Nordeste es la que primero presentó notas a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Producción (del renunciado Matías) Kulfas, con el apoyo del gobernador (Oscar Herrera Ahuad) Y no estaban abiertas las fronteras, que se abrieron a fines de diciembre”, aclaró Jalaf, descartando de plano que el faltante se deba a la compra de vehículos y camiones de otros países.

“Ya en octubre hicimos los reclamos respectivos”, insistió Jalaf, dejando en claro que “en el interior no hay ninguna justificación para el faltante de diciembre”, que no sea la escasa provisión a las estaciones de servicios.

Una advertencia que fue desoída durante un semestre completo

Jalaf relató que dos meses después de ese primer reclamo a la Secretaría de Energía que maneja el kirchnerista Darío Martínez, aún no tenían respuestas. “En diciembre le dijeron al gobernador que no había ni cupos ni faltantes. Entonces hicimos una nota a la Cecha (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina) Y todas las cámaras tenían faltantes de gasoil y cupos. Apoyaron las medidas menos Buenos Aires porque (no padecían) faltantes”, bramó el empresario, quien se quejó del centralismo en la política energética del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Mientras no toquen a Buenos Aires el resto del país no existe”, se quejó.

Sin embargo, la respuesta a la nota por el faltante de gasoil, llegó hace un mes y “les avisamos hace 8 meses. (El faltante de gasoil) no es novedad, sino que se enteraron cuando empezó a faltar en Buenos Aires”, ironizó Jalaf, añadiendo que es falso lo que dijo el Jefe de Gabinete Juan Manzur, respecto de la normalización del abastecimiento en 48 horas.

Según explicó Jalaf, la crisis del gasoil obedece a un conjunto de situaciones que confluyeron, no siendo la menor, la imprevisión de la Secretaría de Energía. “Normalmente se importa un 15 – 20% de gasoil, porque los pozos de Argentina son pesados. Y con Vaca Muerta se obtiene el petróleo liviano, que produce más nafta que gasoil”, comentó Jalaf en diálogo con el periodista Eduardo Pérez, añadiendo que “el problema es la imprevisión”.

En tono crítico a un proyecto de Máximo Kirchner, que hizo que “logró con una ley que el corte del biodiesel, en vez del 10 al 5%, entonces nos falta un 5% más. Esas cosas fueron acumulándose e hicieron que el problema se agrave porque no hay gas”, fustigó.

El problema de la escasez por la demanda de Cammesa y las grandes industrias que se pasaron al gasoil por el faltante de gas

Respecto del escenario posible a futuro, Jalaf anticipó que el abastecimiento no se va a normalizar sino hasta que pase el invierno. “Esto va para largo, hay que pasar el invierno. En Buenos Aires se consume mucho gas por la calefacción y el frío, entonces se corta el gas a la industria. Y se corta a las generadoras de electricidad, que es Cammesa. Entonces para prevenir (ese faltante Cammesa) compró y depositó mucho gasoil. Para que a Buenos Aires no le falte energía eléctrica. Es un componente del faltante. Las grandes industrias hicieron lo mismo. Porque se iba a cortar el gas, tomaron la previsión de hacer funcionar sus equipos a gasoil. Este caldo de cultivo trajo el faltantes”, explicó Jalaf.

En esta línea, Jalaf reiteró que estima que, la normalización llegaría en en 45 días, cuando “pase el frío y lleguen los barcos con gasoil, que dicen que los compraron”.

Finalmente, Jalaf se refirió a las gestiones que podrían hacer los legisladores misioneros que son empresarios del sector de la comercialización de combustibles, el diputado nacional Diego Sartori y el Senador Maurice Closs, que se mantienen en completo silencio sobre esta crisis. “No es mucho lo que pueden hacer, se está haciendo desde la Cesane”, remató.