Comerciantes están en desabastecimiento por la falta de mercadería que son vendidas a los paraguayos

POSADAS. En el Mercado Central, asentado en la capital provincial, hay escasez de ciertos productos frutihortícolas. Ocurre que compradores de la ciudad de Posadas y otras localidades no pueden adquirirlos debido a la falta de mercadería.

Esta situación se da desde que reabrió el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.

Los ciudadanos paraguayos cruzan la frontera para llevarse una gran cantidad de productos, así lo admitieron las autoridades del Mercado Central.

“No les interesa vendernos a nosotros”

Así lo manifestó Rosa, una comerciante de la ciudad de Posadas. Contó que, en una semana, los precios en el Mercado Central aumentaron considerablemente. “Se consigue muy poca mercadería. Se suma la compra de los paraguayos que llevan de madrugada, queda poco para nosotros”, comentó en diálogo con MisionesCuatro.com.

Si bien la situación se dio a conocer en los últimos días, reveló que este hecho se vive hace desde mucho tiempo. “Esta no es la primera vez que pasa, ya desde antes de la pandemia no se podía entrar por la cantidad de paraguayos que llevan mercadería. No es interesa vendernos a nosotros los comerciantes locales, si a los paraguayos que pagan en dólares”, relató Rosa.

“El Mercado Central es para la gente de Misiones”

Otro de los consultados fue Alejandro, un vendedor de productos frutihortícolas a supermercados de Posadas y otras localidades de la provincia, que también hace compras en el Mercado Central.

Contó que los productos que más llevan los paraguayos son: banana, lechuga repollada, tomate, naranja.

Asimismo, reveló que los ciudadanos del vecino país pagan demás, suponiendo que el precio una fruta vale $2.000, ellos ofrecen $3.000 en efectivo, también en dólares.

También cuestionó que las ventas a los paraguayos deberían hacerse en otro lugar, no en el Mercado Central de la Provincia y que tiene que haber un precio regulador.

“El Mercado Central es del pueblo para la gente de Misiones. Posadas no tiene que desabastecerse”, manifestó.

“Hay supermercados de la provincia que están sin mercadería. Los que más sufren son los comerciantes, el verdulero y el consumidor”, precisó Alejandro y agregó que esta situación no se da solamente en Posadas, sino en comercios de ciudades fronterizas, como Bernardo de Irigoyen.

Además, dijo que en Mendoza se producen todos los productos frutihortícolas que se consumen en Misiones y, que, algunos comerciantes están evaluando ir a comprar la mercadería de manera directa en esa provincia cuyana, debido a la faltante que hay.