El desesperado pedido de Micaela para que no liberen a su agresor

ELDORADO. Tras la golpiza del fin de semana y la detención de su agresor, Micaela Staggemeier (22), lanzó un desesperado pedido dirigido a la jueza para que no lo libere. “Él me golpeó y quiso matarme. Lo único que pido es justicia, que lo encierren, que aprenda que no tiene que tratar así a nadie”, expresó en medio de la angustia.

La joven contó que mantuvo una relación con Manuel Alejandro D. (30) durante casi 4 años y ya lo había denunciado previamente, hace un año atrás. “Lo denuncié dos veces”, reveló.

La joven modelo de Eldorado aseguró que su expareja tiene denuncias de otras personas por su agresividad. “Es una persona muy violenta y agresiva. Siempre amenaza”, manifestó.

El episodio del fin de semana

Micaela relató que el último sábado salió a cenar con sus amigas y cuando el bar cerró, él pasó a buscarla en compañía de sus amigos. En el auto comenzaron a debatir un tema del pasado que a ella le generaba mucho dolor e incomodidad y todo terminó de la peor manera.

“Me bajé del auto para irme a mi casa en un remis. Me persiguió, me agarró del brazo, del cuello, me revoleó del cabello. Su amigo vio todo eso. Cuando me suelta fui hasta la remisería, no había ningún remisero y en eso el amigo paró con el auto y me dijo: ‘Mica subí, te llevo a tu casa, no pueden pelear así’.”, contó.

“Me subo al auto, pero él sube también, me acuesta en su regazo y empieza a golpearme. Yo pedía por favor que me suelte y no me soltaba, me decía que me calle. Entonces me quedé quieta y me entregué nomás”, relató la joven.