“El gobierno precisa más balas que tizas o inyecciones”, denuncian

POSADAS. Este miércoles, los trabajadores de Salud Pública preparan una fuerte protesta y movilización exigiendo una mejora salarial que ubique sus haberes en los niveles de los policías y penitenciarios, que días atrás consiguieron un incremento de 15 mil pesos de bolsillo. El auxiliar de enfermería que trabaja en San Vicente, Humberto Klipauka, brindó algunos de los detalles del reclamo y de la crisis salarial y laboral que padece el sector.

“Extraoficialmente nos iban a ofrecer un aumento del 30%, con montos de aumento que van 3 a 10 mil pesos. Pero no aceptamos. Los que cobran por Salud Pública, cobran un salario básico máximo de $2.800. Y los que trabajamos para el Parque no tenemos básico. Pero hay una brecha inmensa entre los auxiliares de Posadas, que perciben $40 mil y (los del interior), como yo, que apenas cobramos $20 mil. No entendemos la discriminación entre unos compañeros y otros”, recalcó Klipauka.

Para este enfermero, “saliendo de Posadas y Candelaria, en los hospitales de nivel 3, cobramos mal. Sigue habiendo personal en negro. El (Hospital Samic de) Oberá tiene 120 trabajadores en negro, (el Hospital Samic de) Eldorado tiene 150”, denunció Klipauka, quien agregó que ambos hospitales son de Nivel III (los de mayor complejidad). “Y los que trabajan en negro, cobran como si fueran empleados en hospitales de nivel II y I”, fustigó.

Sin embargo, “el trabajo de enfermería es el mismo, pero por qué tenemos esa discriminación”, dijo.

“El gobierno precisa más balas que tizas o inyecciones, pero se llenaron la boca diciendo que iban a mejorar la salud y la educación”, sentenció el auxiliar de enfermería del hospital de San Vicente.

Por esta razón “el miércoles vamos con todo. A las 8 vamos a estar todos en la puerta de Salud Pública. Somos muchos, queremos que todos salgan. Sabemos que hay aprietes de directores de personal. Hay muchos a los que amenazan con quitarles los contratos. Citamos justamente a esos compañeros, porque si tocan a uno, nos tocan a todos”, concluyó.