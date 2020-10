Fiscal del juicio a Ovando cortó entrevista ante preguntas incómodas

POSADAS. Tras la primera jornada del juicio contra María Ovando, por supuesta “corrupción de menores” en la causa por el abuso sexual contra “sus tres hijas”, el fiscal Federico Rodríguez habló con MisionesCuatro y cortó la entrevista ante la consulta sobre la edad de los jóvenes acusados Marcos Laurindo y Sebastián Ferreyra, al momento en que supuestamente ocurrieron los abusos sexuales.

Rodríguez, fue muy cuestionado en la primera causa contra Ovando, el recordado juicio de noviembre del 2012 en la que la mujer fue absuelta por la muerte de su hija Carolina (3), afectada por desnutrición. Ahora, modificó la imputación original de la fiscal de instrucción (abuso sexual gravemente ultrajante) con la intención de acusar a Ovando de supuesta “corrupción de menores”.

Este jueves, tras la primera jornada del juicio que se reanudó luego de que se inhibiera el presidente original del Tribunal Penal 1 de Eldorado (Atilio De León), el fiscal Rodríguez volvió a ratificar todo lo expuesto para sustentar la acusación contra Ovando.

Los “argumentos” del fiscal

Para Rodríguez, la acusación contra Ovando por la supuesta “corrupción de menores” y “entrega de sus hijas”, que sufrieron abuso sexual, se enmarca en “un sinnúmero de maltratos hacia sus hijos, que ya se habían detectado en 2011. Es una línea que siguió todo el tiempo. Aún cuando fue absuelta, injustamente, desde mi punto de vista. Y se le entregó los niños”, se quejó el fiscal que está denunciado por parcialidad y animosidad contra la acusada.

“El mismo año que se las entregó en 2013, el monitoreo judicial habla de trato abusivo, violento y de una familia caótica. Hay gente muy calificada del juzgado civil que opinó esto”, insistió Rodríguez, defendiendo su propio accionar en el primer juicio contra Ovando. Y defendiendo a la cuestionada ex jueza Margarita Potschka, que renunció en 2017, jaqueada por denuncias de mal desempeño en sus funciones.

Se retomó el juicio a María Ovando. Foto gentileza Alicia Rivas

Ante la consulta de cuándo recuperó la tenencia la abuela paterna de las víctimas, Rodríguez dijo primero, que fue el 10 de marzo del 2013 y luego se corrigió, para decir 2015. Los episodios de abuso, según el fiscal ocurrieron “entre 2013 y 2015”.

Pero sin poder precisar el momento de los abusos, Rodríguez, dijo que “se puede determinar, y se va a perfeccionar. Porque hay muchas actuaciones que dan fe de la presencia de un concubino (de Ovando). Aparte esto está confeso. Es aporte de la defensa. Porque ellos confesaron que conocieron a Ovando en 2014”, opinó Rodríguez, algo molesto por la pregunta sobre el punto más endeble de su acusación.

El problema de la edad de los acusados al momento del crimen

Sin embargo, Rodríguez estalló en ira cuando MisionesCuatro consultó por la edad de los acusados al momento de los abusos. Es que los acusados, Marcos Laurindo y Sebastián Ferreyra, actualmente tienen 23 años, lo que significa, que entre 2013 y 2015, los acusados tendrían entre 15 y 18 años. Al ser preguntado sobre si Laurindo y Ferreyra eran o no menores de edad, en el momento en que ocurrieron los abusos, aseguró que “tenían 18 años. El 17 de Marzo de 2014, el más ‘viejo’, cumplió 18 años”, aseveró Rodríguez, sin especificar a qué año se refería.

Ante la repregunta sobre la edad actual de los imputados varones, que tendrían 23 años, el fiscal admitió: “No sé. Yo le digo eso, el 17 de Marzo de 2014, cumplió 18. Los dos tenían 18. Aparte esto está confeso”, insistió Rodríguez, dejando al desnudo una grosera incongruencia de su propio discurso. Si los abusos tuvieron lugar en 2013, cuando las niñas estaban a cargo de Ovando, Laurindo y Ferreyra eran menores de edad. Ello si es cierto lo que el fiscal sostiene sobre la edad de los imputados.

Ya totalmente irascible, Rodríguez insistió en que Ovando estaba a cargo de las víctimas al momento de los abusos y aseguró que “es un debate impropio”. Al plantearle que no hay determinación del momento de los abusos, un tema clave para sostener o no la imputación contra Ovando y por el tipo de encuadre legal contra Laurindo y Ferreyra –que no sería el mismo si eran menores al momento de los hechos-, el fiscal se enervó.

Juicio a María Ovando. Foto Gentileza Alicia Rivas

Abrupto cierre de la entrevista

“Una vez que está la Cámara Gesell y en dos de los casos está corroborado (el abuso) por certificado médico, y no sé. Prácticamente está probado el crimen. Más allá de la fecha. En todos estos casos no se recuerda la fecha exacta”, consideró Rodríguez, sin mencionar que la Cámara Gesell es objeto de impugnación y que para probar el supuesto crimen de Ovando –la corrupción de menores y la complicidad con los abusos-, debe determinarse la fecha de los abusos.

Pero Rodríguez terminó cortando la nota cuando se le consultó si Laurindo y Ferreyra tenían defensor oficial al momento de ser acusados y detenidos. Es que la defensa de Ovando sostiene que la declaración indagatoria que le tomaron a los jóvenes, siendo menores de edad, fue sin la presencia de ningún defensor oficial.

Cabe destacar que para el fiscal parece muy importante lograr una condena contra Ovando. De esa forma, estaría defendiendo su propio accionar en el primer juicio contra la mujer. Recordemos que en el juicio en el que fue absuelta Ovando, quedó probado que esta mujer analfabeta, trabajaba en negro picando piedras para el municipio de Colonia Delicia al momento en que falleciera su hija Carolina, por desnutrición.