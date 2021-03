POSADAS. Tras las revelaciones de MisionesCuatro sobre la inusual factura del Jefe del Área Programática XI de Salud Pública Miguel Ruloff a una familia de Alem, en la que se consigna que se suministró plasma de convaleciente a un paciente con coronavirus, el Ministerio de Salud Pública confirmó que iniciará una investigación sumaria al respecto. Y el director del Samic de Alem, Matías Sebely aseguró que todos los tratamientos con plasma se hacen en el citado nosocomio, y no en domicilios particulares.

La indagación es por el supuesto cobro a un paciente con coronavirus (Covid-19) por un tratamiento con plasma e Ivermectina, dos insumos que el Estado otorga en forma gratuita.

Como expuso MisionesCuatro, la semana pasada, la factura presentada por Ruloff, detalla el cobro de $145 mil por un tratamiento a un paciente de 69 años con comorbilidades, por un “tratamiento en domicilio durante 25 días de plasma, Ivermectina, corticoides, seguimiento diario”.

Sin embargo, no sólo resulta extraño que un funcionario provincial como Ruloff (jefe del Área Programática XI de Salud Pública) perciba una importante suma de dinero por un tratamiento particular. Sino que más extraña aún es la descripción del tratamiento. En particular, por el plasma de convaleciente, que es una donación de ciudadanos que superaron el coronavirus y, por lógica, un bien público.

Al respecto, el ministro de Salud Oscar Alarcón, reveló que habló telefónicamente con Ruloff. El funcionario defendió el cobro de sus servicios como médico particular.

“Según nos dijo Ruloff, el paciente recibió el tratamiento con plasma e Ivermectina en el hospital. Pero su familia le pidió que lo siguiera atendiendo en su domicilio en forma particular, de mañana y tarde. Por lo que el médico tenía que acudir vestido con el equipo de bioseguridad. Así lo hizo por 25 días, con todos los gastos de protección. Y obviamente dedicación horaria por su parte. Y eso es lo que él facturó”, dijo Alarcón a PE sobre el escándalo nacional suscitado por la curiosa factura de Ruloff.

Así, de acuerdo con la explicación de Ruloff, no habría cobrado por el uso del plasma y la ivermectina, que, en teoría, son gratuitos.

Sin embargo, las explicaciones del funcionario no convencieron del todo al ministro. Y el equipo legal del MSP avanza con una investigación sumaria. “Queremos escuchar a la familia y el paciente, no podemos cerrar este tema con una sola versión de los hechos”, agregó Alarcón.

Consultado al respecto, el ministro ratificó que “tanto el plasma de convaleciente, cuya donación es voluntaria y gratuita, como el suero equino se suministran sin costo para los pacientes en Misiones. También la Ivermectina se entrega en forma gratuita a los pacientes con COVID-19 positivo”, recalcó Alarcón.

Por su parte, el director del Samic de Alem, Matías Sebely, también hizo revelaciones importantes sobre el caso. “el tratamiento con plasma de convaleciente al paciente en cuestión se realizó en nuestro hospital. Los pedidos de plasma se realizan a través del hospital y su aplicación se hizo a través del Banco de Sangre, en el sector de hemoterapia del hospital, donde no trabaja Ruloff”, enfatizó el director, también a PE.

Para Sebely, si la factura de Ruloff es por el cobro del tratamiento y la consulta domiciliaria, “sería absolutamente ilegal. Porque el uso de plasma está regulado por el Banco de Sangre. Y es absolutamente gratuito, no se puede comercializar de ninguna manera”, sentenció.