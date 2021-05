Jury: el miércoles comienza la defensa del Juez Fragueiro

POSADAS. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Misiones determinó que inicio al proceso oral contra el juez de Familia y Violencia Familiar 2 de Puerto Iguazú, Pedro Alberto Fragueiro.

En el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia se determinará si el acusado de varios casos de abuso sexual simple será destituido de su cargo. El proceso, de acuerdo a lo que notifica el comunicado oficial, se realizó a puertas cerradas, debido a la pandemia y también “por la naturaleza de la cuestión a tratar”.

El jurado que participa en el jury está compuesto Rosanna Pía Venchiarutti Sartori; los abogados Miguel Ángel Insaurralde y Julio César González Genes; los ministros Cristian Marcelo Benítez y Roberto Rubén Uset y los diputados Anazul Centeno y Gustavo Alberto González.

Los pedidos de jury a Fragueiro fueron presentados de manera separada y luego unificados y corresponden al presidente y secretaria del Colegio de Abogados de Misiones, Fernando Orbe y Valeria Soczyuk y al legislador provincial, Rafael Pereyra Pigerl.

En diálogo con MisionesCuatro, Orbe explicó que “se avanza en tiempo y forma con la premura que merece el caso”. El proceso continúa el miércoles Fragueiro se entera de la acusación y puede iniciar el derecho a defensa.

“Si es culpable y destituido, no va a poder ejercer ningún otro cargo público”, aclaró el titular del colegio de abogados destacando que “fue importante” que no le hayan aceptado la renuncia. “Íbamos a quedar a mitad de camino y no se iba a saber la verdad”, agregó.