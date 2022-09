“La pobreza genera situaciones de discriminación”, dijo Julián Señuk

Asentamiento San Juan Diego, uno de los lugares con más pobreza en Posadas.

Este miércoles, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) informó que la pobreza llegó al 36,5% en la Argentina, en el primer semestre del 2022 y la indigencia al 8,8% en el primer semestre, en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, Eduardo Pérez habló con el abogado Julián Señuk respecto a la relación pobreza-discriminación y cómo les afecta a los jóvenes que están en busca de empleo.

“¿La pobreza en sí misma es discriminación? En principio no, pero si la pobreza genera situaciones de discriminación. Hemos trabajado mucho ese tema y la condición social, hay gente que arma su curriculum y se va a presentar a un futuro empleador y miente el lugar de donde vive, por ejemplo, muchas veces los habitantes de algunos barrios están estigmatizados, donde no llega agua potable”, explicó el ex titular del INADI Misiones.