Piden una nueva casilla en la Aduana de Bernardo de Irigoyen

Walter Feldman, el presidente de la Cámara de Comercio de Bernardo de Irigoyen, habló este viernes con el programa Turno Mañana, que se emite por MisionesCuatro y contó de que se trata esta propuesta que tiene como finalidad agilizar el tránsito en la Aduana de esa ciudad: “queremos hacer una célula o poner otra casilla de control migratorio a la salida de Bernardo de Irigoyen o al egreso, de los que vienen de afuera. Simplemente hacer un segundo paso de control, tipo una sucursal de inmigración al ingreso de Bernardo de Irigoyen”, explicó Feldman.

Asimismo, aclaró: “¿Para qué va a servir eso? Para todos los turistas que vienen para ir hacia Brasil, hagan su trámite migratorio ahí, en la entrada de Irigoyen, como lo tiene Brasil que está en la entrada de la entrada. Una manera de decir, pero está medio en el medio de la ciudad está el control de la receita federal. Todos los turistas que vienen de las playas, argentinos van a la receita federal que está en el medio de Dionisio Cerqueira hacen el trámite migratorio y recién ingresan a la aduana de Irigoyen. Entonces, el paso de aduanero de Brasil es más ágil, diferente del nuestro de Argentina que todos los turistas en la misma aduana, todos con el mismo paso, con un solo carril, y todos quieren hacer el trámite migratorio al mismo tiempo”, reveló.

“Tenemos dos casillas acá en la Aduana, eso provoca que el tránsito vecinal, el fronterizo que está aplicado bajo la ley de Mercosur, que tiene que funcionar, no funciona. Porque utilizan el paso fronterizo toda la gente que no son de acá de la frontera”, detalló Feldman.

Con respecto a los controles en la Aduana señaló: “poner una cédula de migraciones, únicamente de migraciones, no de aduana, porque la aduana tiene que estar donde está y hace el control de las cosas que salen y las que entran, que la gente no compre más de lo debido que tiene que comprar y que no pase y no supere el cupo de los $300 dólares por persona. El control migratorio, que es para agilizar el paso fronterizo, tanto en la entrada de Bernardo de Irigoyen como en la rotonda de San Antonio”.

“Lamentablemente, tenemos una aduana que era antes se hacía eso, pero no había la cantidad de flujo de personas que hay ahora. Es más, ni se aplicaba ese control migratorio acá, se empezó a aplicar ahora en los últimos dos o tres años, nos agarró la pandemia que tuvimos cerrado y, ahora, en este último año, se vio muy reflejado. O sea, estamos igual que Posadas y Puerto Iguazú lamentablemente, pero Posadas y Puerto Iguazú tienen 10, 15 carriles de acceso y nosotros acá simplemente tenemos uno”, explicó Feldman.

Asimismo, dijo que el pedido es una infraestructura nueva, “donde puedan ingresar cuatro, cinco, seis autos al mismo tiempo, o que pongan una cédula de migraciones a las afueras de la ciudad, que ahí es donde no va a interrumpir el tránsito vecinal”, explicó

Consultado qué tipo de beneficio les traería respondió: “lo que se ve mucho ahora que está cayendo mucho es el intercambio cultural que teníamos antes acá entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira, por ejemplo, nosotros tenemos muchas familias que tienen padres en Brasil, los hijos estudian en Argentina, hay chicos que estudian en Brasil, son casados argentinos con brasileros y antes por ejemplo nos llamaban de fuera y decía, ¿cuánto tardas para pasar a Brasil? No, yo paso en dos minutos, vengo cinco, seis, siete veces por día a Brasil, porque antes no había ese control migratorio aduanero, o sea, control migratorio correcto de las personas de acá de la ciudad, y ahora no, ahora se les aplica a todos, parejo, el irigoyense que quiere ir al Dioinicio Cerqueira, va, tiene que hacer los trámites, si va el padre con el hijo tiene que tener autorización de la madre o tiene que estar la madre junto”.

“Entonces, ¿Qué acarrea eso? Que la gente pase por los costados y por los lugares clandestinos. Y eso es lo que fomenta toda la parte ilegal y los pasos clandestinos, el tránsito vecinal de Irigoyen no pasa más por la aduana, pasa por los pasos clandestinos porque no quieren hacer media hora, 40 minutos, una hora de fila en la aduana”, comentó Feldman.