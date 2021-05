Alertan que, por año, mueren 3 o 4 tareferos “por estar arriba de un camión”

POSADAS. Ariel José Fernández, el vocero del Movimiento de Tareferos de Misiones, presentó un petitorio al vicegobernador Carlos Arce para “solucionar un par de temas en forma pacífica y plantear la problemática que arrastramos desde hace muchos años”, sostuvo el tarefero y apuntó al problema de los “compañeros que viajan sobre los camiones y la explotación de menores en carpas”.

“Los patrones llevan a los trabajadores sobre las cargas”, denunció Fernández, en diálogo con MisionesCuatro. “Hace una semana se tumbó un camión en 25 de Mayo, con 20 tareferos arriba”, reveló el vocero de los tareferos.

Para Fernández “cada año estamos perdiendo 3-4 compañeros tareferos que mueren por estar arriba de los camiones y nadie se hace cargo”.

Vuelco de traffic con tareferos heridos ocurrido en Enero del 2020

“Algunos están en negro, los patrones quieren fichar y trabajan por debajo de la mesa”, contó el tarefero sobre el empleo en negro de los cosechadores de la hoja verde de la yerba mate. “No tenemos apoyo de nadie. Para eso está el ministerio de trabajo, el INYM y la Uatre, que no representa a los trabajadores”, fustigó el vocero, apuntando contra el Estado provincial, el Estado nacional y el sindicato de los trabajadores rurales.

“¿Por qué no toman esas medidas? El que no está en regla, que no tenga cómo movilizar al trabajador rural. Tienen que sacar el camión y meterlo preso al contratista”, fustigó Fernández, insistiendo en que “tiene que haber un control de la provincia y recorrer los yerbales”.

Sigue habiendo campamentos informales en los yerbales

Asimismo, Fernández dijo que no se están cumpliendo las condiciones laborales que corresponden por ley en Misiones. “Trabajar debajo de carpas (en campamentos irregulares) está prohibido. Se tenía pedido un programa para que construyan casillas y baños, no somos animales para dormir en la tierra. Cada año estamos peor. Y cada año se van 3-4 compañeros y nadie se hace cargo”, reiteró.

“Si vas al contratista a hacer quilombo no te quiere dar más trabajo. El gobierno tiene que tomar las medidas necesarias y que se cumplan las leyes”, insistió el referente, que, sospechosamente, se olvidó de denunciar las responsabilidades del Estado nacional en la cuestión tarefera.

Sobre el final, Fernández habló de la explotación infantil en los yerbales, un tema íntimamente relacionado con la organización de la cosecha y el trabajo a destajo, es decir, por kilaje de hojas recolectados.

“Cada familia tarefera, con 5-6 chicos, los (tienen) que llevar a tarefear. No los podés mandar a la escuela. Porque la mercadería (alimentos) está muy cara y los grandes contratistas te arrancan la cabeza. Entonces trabajas sólo para comer”, denunció Fernández y completó: “Tenés que usar a tu hijo para llevarle a explotar y cuando tiene 15 o 16 años se larga a los vicios. porque no tenes recursos para mandarlo a estudiar”.

“Que secuestren a los camiones con la gente arriba y no avalen más la delincuencia contra el trabajador rural”, remató Fernández.