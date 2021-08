Combinación de vacunas: Para un infectólogo, “las vacunas son efectivas y seguras”

POSADAS. El estudio presentado este miércoles por el Gobierno nacional avala la combinación de sueros provenientes de diferentes laboratorios y, mientras se espera que la producción local de la vacuna Sputnik V alcance volúmenes importantes para que los componentes, sobre todo los de segunda dosis, el país ya cuenta oficialmente con una alternativa para suplir la ausencia de los sueros fabricados a partir del Adenovirus (humano) 5.

Para conocer más detalles sobre en qué consiste la fusión de vacunas, Misiones Cuatro consultó con el médico infectólogo Oscar López, quien al respecto declaró: “la vacuna es efectiva, no hay dudas, cada vez hay más evidencia. La efectividad de las vacunas no significa que si yo no me vacuno no voy a tener enfermedades, ninguna vacuna es 100 por ciento efectiva, todas tienen un margen a donde uno pudo haberse colocado las vacuna en forma correcta pero no desarrollar la inmunidad, por eso, si nos vacunamos todos, el 10 por ciento que no desarrolló la inmunidad adecuada no va a ser afectado por los contagios porque toda la comunidad que está a su alrededor está inmunizada”, explicó el profesional.

En ese sentido agregó: “no hay que escuchar a los pseudos profetas ni a los médicos que dicen que la vacuna no sirve y hay que vacunarse porque las vacunas son efectivas y seguras”.

“Con respecto a esto de la intercambiabilidad de las vacunas, tenemos que tener la tranquilidad hay un trabajo científico que se acaba de terminar en el país, pero hay otros trabajos en el mundo intercambiando vacunas, en Europa también se está haciendo, en Canadá también se ha hecho, incluso en países donde está instalada la intercambiabilidad”, señaló López.

Segunda dosis con combinación

Con respecto a las personas que deben aplicarse la segunda dosis de Sputnik V, el médico explicó: “pasadas las dos o tres semanas es conveniente aplicarse la segunda dosis del tiempo de Sputnik dada por el Ministerio de Salud, era de dos meses lo indicado en aquellas personas que pasado ese tiempo y viendo que el segundo componente está demorando el arribo, no dudar en colocarse la vacuna que le ofrezca el estado, en este caso el provincial, que ofrece Oxford Aztrazeneca, no Moderna, porque con un muy buen criterio se reserva para los adolescentes”.

Además, dijo que existen pocas diferencias entre las vacunas contra el coronavirus: “hay muy poquita diferencia, se habla de un 1% entre una y otra de mayor efectividad. La efectividad en disminuir casos graves terapia intensiva está comprobada que es efectiva para las dos”.

Consultado si hace mal no a la salud la combinación de vacunas, explicó: “son dos cosas son las se evalúan: que la efectividad no sea menor y la otra que no aumente el riesgo, esos dos elementos que han sido evaluados y estudiados han demostrado exactamente eso, que la efectividad es la misma en algunos casos y que la seguridad sigue siendo la misma. Las vacunas tienen reacciones adversas como cualquier vacuna”.

“Además, hay una disposición del Ministerio de la Sociedad Argentina de Pediatría también se ha expedido a favor de esa intercambiabilidad hay sociedades científicas que están avalando esto”.

Además, dijo que recomienda la fusión de dosis: “yo recomiendo que se combine pasado el tiempo, si me puse componente 1 de Sputnik hace un mes puedo esperar un mes más todavía para colocarme la vacuna original, pero si pasaron dos meses o más la vacuna que me ponga es la adecuada. Yo recomendaría que se coloque la vacuna que ofrezca el Estado en este momento, creo que va a ser Oxford que se coloque como segunda dosis”.

“Desde el punto de vista estructural, como están hechas las vacunas, no hay muchas diferencias”, añadió.

Por último, recomendó a los adolescentes a que vayan a vacunarse: “hay que vacunar a la mayor población que podamos”, expresó.