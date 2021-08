Confirman que exigirán pasaporte sanitario para ingresar a Misiones desde Brasil

Puente de la Amistad que une Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu

Debido a la crisis que afecta a Puerto Iguazú por la falta de turismo, la provincia prevé abrir parcialmente la frontera terrestre con Brasil; y en este marco, el ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, confirmó que será un requisito fundamental presentar el “pasaporte sanitario” para ingresar a la provincia.

Este pasaporte será indispensable y deberá contener la información de la constancia de vacunación, que en primera instancia permitirá la entrada de personas con una sola dosis, aunque lo ideal sería poseer el esquema completo.

Asimismo, deberá constar el resultado negativo del test de Covid-19 que no puede superar las 48 horas de anticipación, aunque no se descarta instalar operativos de testeos en la frontera. En caso de que un ciudadano brasileño intente ingresar a Misiones con coronavirus, este deberá regresar a su territorio, aunque de no ser posible, los hoteles deberán contar con habitaciones destinadas a alojar a personas infectadas y el cargo estará a cargo del visitante.

Finalmente, el titular de la cartera de Salud también remarcó que las entradas estarán habilitadas solamente para los turistas. Con el objetivo de cumplir con esta regla se solicitará que los brasileros cuenten con una reserva de hotel, una reserva en el parque o una reserva gastronómica.