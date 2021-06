Covid-19 en Misiones: Afirman que la situación es “estable” pero no hay que “bajar la guardia”

POSADAS. Con respecto a los casos de coronavirus en Misiones, el infectólogo, Oscar López, dijo que la situación epidemiológica es estable: “si uno ve los informes diarios que se dan desde el Ministerio, estamos en una meseta muy alta para nuestro gusto, 180 casos 170, pero no se ha disparado, estábamos hablando de 130 140 casos. Llegó hasta ese número, no se ha disparado significativamente como en otros casos”, explicó el galeno.

En esa línea agregó: “nuestra situación es estable, no estamos como en otras provincias, pero no debemos bajar la guardia, porque esto puede explotar en cualquier momento frente a determinadas situaciones, por ejemplo, el acto eleccionario, que ha sido correctísimo, por lo que he visto del punto de vista de los cuidados”, declaró el médico y como anécdota contó que cuando fue a votar, en la fila que se formó fuera de la escuela había personas con el barbijo mal puesto.

“El coronavirus es un virus respiratorio igual que el virus de la gripe, bronquiolitis y otros virus más. En el año 2020, en nuestro hospital durante un año, tuvimos 10 o 12 aislamientos de los otros virus”. Explicó que esta situación “se dio solamente por el aislamiento, uso de barbijo y lavado de manos, el coronavirus tiene otra efectividad”.

La vacunación

En referencia a este tema, López declaró: “esperamos nuestro turno, creo que todos vamos a ser vacunados”.

Con respecto a cobertura de la primera dosis y cuánto tiempo dura la inmunidad detalló: “mientras se va extendiendo, las vacunas siguen teniendo inmunidad. La segunda dosis va a ser el refuerzo para asegurar que se mantenga la inmunidad”, explicó el médico.