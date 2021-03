Vacunas: por un error humano podrían descartar 100 dosis

En un contexto de escasez, tener que descartar 100 dosis de vacunas contra el Covid-19 por un error humano generó una fuerte alarma en la comunidad de Las Heras, en Mendoza. Según se conoció, el lote de Sinopharm fue confundido por uno de la Sputnik V y se resguardó en un freezer a -18°, siendo que los desarrollos chinos deben almacenarse a una temperatura de entre 2°C y 8°C. Sin embargo, la ministra de Salud mendocina, Ana María Nadal, descartó eliminar las inoculaciones.

Esta semana, mientras se desarrollaba un operativo de vacunación en el estadio Vicente Polimeni, de Las Heras, un lote de 100 dosis de la vacuna Sinopharm que estaba destinado a docentes y grupos de riesgo de menores de 60 años, como trabajadores de salud, fue resguardado en un freezer destinado a las inmunizaciones de origen ruso, con lo cual los desarrollos que debían almacenarse entre 2° C y 8° C fueron congelados a -18° C.

Tras percatarse del error, las dosis fueron retiradas de las instalaciones por personal del Vacunatorio Central para informar de la situación al Gobierno y al Ente Nacional Regulador de Vacunas para determinar si podrían utilizarse. Según señaló la ministra de Salud mendocina, las vacunas podrán usarse ya que deben descartarse cuando pierden la cadena de frío, no cuando se congelan; por lo cual esperan que sean devueltas tras completar los procedimientos administrativos, ya que determinaron ponerlas “en cuarentena”.

Desde el Frente de Todos-PJ, opositor a la gestión de Rodolfo Suárez, solicitaron que se investigue al Ejecutivo por esta situación. “Queremos saber con certeza si se ha cometido un error en la conservación de muchas dosis, en más de 100, en cuanto a la refrigeración, lo que habría determinado que estas dosis posiblemente no puedan ser usadas. Por eso es que queremos saber si realmente esto ha sido así, si Mendoza ha perdido esas 100 dosis de vacunas”, aseguró el senador provincial Samuel Barcudi.

Asimismo, el legislador presentó un proyecto “in voce” para solicitar informes al Ministerio de Salud de Mendoza sobre lo ocurrido, iniciativa que fue aprobada por unanimidad en Senadores, y pidió que se detalle la cantidad de dosis afectadas y quien es el responsable del mantenimiento y conservación de las vacunas, informó el portal A24.