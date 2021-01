La magia de la gratitud

Mi mama era el ser más agradecido del universo, ella me lo enseño sin discursos con su ejemplo de vida lo que me sello a fuego, así es como cada día, ni bien abro los ojos, digo “gracias” … buscar que agradecer es mi ejercicio diario, en esos días grises en que todo parecía que se desarmaba, sin darme cuenta era lo que me hacía volver a sonreír, a pesar de vivir entre huracanes. Fueron ejercicios anteriores a mis estudios de Educación Emocional y Neurociencias. Que me dieron la base de Gratitud

Al decir gracias mírate al espejo y fíjate como se dibuja una pequeña sonrisa, es ahí donde los neurotransmisores avisan al cerebro emocional que todo esta bien y en este instante comienza la fabricación de las hormonas de la felicidad hoy te explico en fácil. Es lo que aprendí de neurociencias. Tomar conciencia del poder de la Gratitud del poder que encierra el decir “gracias”

“Dice el refrán que es de bien nacido, ser agradecido”

Agradecer el pasado y soltarlo, lo que hemos soltado se transforma en protector, lo repetitivo deja lugar a la creatividad.

Ser agradecido es dejar de ver todo como un problema para tomarlo como una oportunidad. También puede ser que estés pasando por un momento difícil. ¿Qué estás aprendiendo de esa experiencia? Las experiencias negativas suelen ser la ventana que podemos decidir abrir para aprender que todo tiene un lado positivo

La gratitud es una pieza clave en la filosofía budista, pero en Occidente apenas hemos comenzado a redescubrir su enorme poder. De hecho, la gratitud es uno de los caminos que nos conduce a la felicidad y su práctica puede cambiar radicalmente nuestra vida porque nos permite adoptar una perspectiva diferente, más centrada en el aquí y ahora ( mindfulness), focalizada en lo que tenemos, más que en lo que nos falta.

En los últimos años la Psicología científica también se ha comenzado a interesar por la gratitud, dando lugar a una serie de estudios que demuestran su importancia para mejorar nuestro bienestar emocional.

Siete efectos de la gratitud que cambiarán tu vida

Te hará más feliz. La gratitud se experimenta de formas diferentes: hay personas que cuentan sus dones, otras disfrutan lo que la vida les ha dado y otras deciden compartir con los demás, se ha comprobado que el mero hecho de sentirse agradecidos nos permite ser más felices.

Te reportará mayor satisfacción. La gratitud no implica solamente sentirse mejor sino también pensar mejor, que perdura a lo largo del tiempo generando cambios en nuestra actitud y visión del mundo. Las personas que tienen motivos para sentirse agradecidos y los reconocen, también se sienten más satisfechos con su vida, la gratitud nos incita a cambiar el prisma a través del cual vemos el mundo, nos permite darnos cuenta de las cosas que tenemos, enseñándonos a centrarnos en los aspectos positivos, más que en las carencias. Al respecto, Erich Fromm afirmó: “si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo serás”.

Hará que los demás estén más dispuestos a ayudarte. Cuando damos las gracias, no solo estamos expresando nuestra gratitud, sino que también estamos motivando a esa persona a ayudarnos de nuevo. Cuando le agradecemos a alguien su ayuda le estamos diciendo que reconocemos su esfuerzo y que este ha sido importante para nosotros

Te ayudará a combatir el materialismo. Todos necesitamos determinadas cosas para vivir, pero en algunas ocasiones el deseo de tener más escapa a nuestro control. La sociedad también se encarga de exacerbar ese consumismo y materialismo, ir en pos de las posesiones solo nos asegura una gran dosis de estrés y una insatisfacción permanente ya que nos llevan a centrarnos continuamente en lo que no tenemos, más que en sentirnos satisfechos con lo que ya hemos logrado.

Aumentará tu autocontrol. No es cierto que las emociones afectan negativamente nuestra razón, o al menos no siempre. Para tomar buenas decisiones no siempre es necesario “calcular” y tener la “mente fría”. De hecho, sentirnos agradecidos nos guía a tomar mejores decisiones. El secreto radica en que al sentirnos agradecidos nos despojamos del egoísmo y nos vestimos de paciencia, potenciando el autocontrol.

Mejorará tu salud. La gratitud disminuye el estrés cotidiano. Cuando nos sentimos agradecidos, percibimos que todo funciona bien en nuestro mundo, es como si nuestro “yo” estuviera en perfecta sintonía con el universo. La gratitud termina impactando positivamente nuestra salud física. Un estudio realizado en la Grant MacEwan University descubrió que dedicar tan solo 15 minutos a listar las razones por las que podemos sentirnos agradecidos, antes de dormir, mejora cualitativamente la calidad del sueño. También se ha apreciado que las personas que practican la gratitud mantienen hábitos de vida más sanos y tienen una mayor esperanza de vida.

Te ayudará a ser más resiliente.

Reconocer aquellas cosas por las que podemos sentirnos agradecidos, incluso en los peores momentos, es una habilidad esencial para lidiar mejor con los problemas y adoptar una actitud resiliente.

Tres ejercicios sencillos para desarrollar la gratitud

La buena noticia es que la gratitud es un sentimiento que se puede cultivar. El peor enemigo de la gratitud es el hábito. Cuando nos acostumbramos a algo y lo damos por sentado, dejamos de percibir su importancia y disminuye nuestra satisfacción. es necesario dirigir conscientemente la vista hacia los motivos que tenemos para sentirnos agradecidos.

Lleva un diario de la gratitud. debes anotar las razones por las cuales puedes sentirte agradecido, descarta las grandes metas.

Encuentra cada día en 3 motivos por los cuales sentirte agradecido. Lo ideal es que todas las noches, antes de irte a la cama. El simple hecho de estar vivos y saludables es un ejemplo.

Mira al futuro. Un secreto para potenciar la gratitud consiste en mirar al futuro. Cuando miras al futuro y te das cuenta de que quizás muchas de las cosas de las que disfrutas hoy, no estarán mañana, te sentirás enormemente agradecido.

Este trabajo lo realizo leyendo, investigando, sacando apuntes de conferencias. Deseo de todo corazón que el camino de la vida no duela tanto. Gracias debe convertirse en la palabra mágica.

Si necesitas alguna consulta no dudes en comunicarte, trabajo en acompañamiento personal basado en educación emocional.

Por Veronica García Torrent para MisionesCuatro.com