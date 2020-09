“Decidimos hacernos presentes porque está vencido el protocolo”, dijo Schiavoni

POSADAS. Al igual que su colega Luis Pastori, Alfredo Schiavoni, ratificó la presencia de los diputados de Juntos por el Cambio este martes a las 15 horas en la Cámara Baja, pese a la negativa del Frente de Todos.

“Para renovar el protocolo de sesiones mixtas habría que obtener el consenso en todos los bloques en labor de Comisión Parlamentaria, esto no ocurrió. Los tres presidentes del bloque Juntos por el Cambio entienden que, detrás de esta reanudación de las sesiones telemáticas, el oficialismo, lo que quiere hacer es tratar la tan mentada reforma judicial que ya tiene media sanción del Senado. Entendemos que es así porque no se animan a dar la cara de manera presencial”, explicó el legislador.

Comentó que los diputados del bloque de Juntos por el Cambio se harán presentes en el recinto y cumplirán con todos los protocolos correspondientes: uso de barbijo, alcohol en gel y respetar la distancia.

También comentó que se van a someter a las pruebas de hisopado y que luego deben cumplir con aislamiento domiciliario durante 14 días.

Cruces por la reforma judicial

El diputado también opinó del proyecto de la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo, que aún no va a ser tratada en la Cámara Baja.

Agregó que con este proyecto “lo que busca es la impunidad del kirchnerismo”.

“Massa, para favorecer el interés del Frente de Todos no quiere que los diputados de Juntos por el Cambio se hagan presentes”, añadió.

“Nos oponemos a esta reforma mal llamada, es solamente para una parte de la justicia. Nosotros sí creemos que hay que hacer una reforma judicial, entendemos que no está funcionando del todo bien ese poder del Estado. Al mismo tiempo, creemos que no es prioritario generarle más gastos al Estado, cuando aún estamos peleando para salir del flagelo del Covid-19. No es oportuna, tampoco es una reforma integral. Hay que hacer una reforma mucho más integral que acerque el servicio de justicia a la población general y no al círculo del poder”, manifestó el legislador.