Elecciones: Si no votó en las PASO, ¿puede votar en las generales?

POSADAS. Algunas de las dudas que surgen en cada vez que hay elecciones es si el ciudadano puede sufragar, pese a no haber votado en la elección anterior. La respuesta es sí, y esa es una de las dudas que respondió a Misiones Cuatro Eduardo Bonetto.

“No hay ningún impedimento, hasta el 11 de noviembre se cumplieron los 60 días para justificar el no voto de las PASO. Hoy, el que no justificó es infractor, tiene una sanción de multa, pero no tiene un impedimento de ir a votar”, aclaró el Secretario Nacional Electoral Distrito Misiones.

¿Quiénes se verían afectados por no votar?

“Aquel que tiene que hacer un trámite en la administración pública le va a generar problemas si no vota”, explicó Bonetto.

“Mucha gente quería venir a pagar la multa, porque en Migraciones le decía que tenía que venir a pagar. Antes ya existía, cuando era el sello en el documento. Hay una previsión que no ha sido modificada, dice que la autoridad pública debe controlar que el elector haya votado”, añadió el funcionario.

También dijo que es “un mito ir preso porque no votás”.

¿Qué pasa si el voto es en blanco?

Con respecto a este tema, el Secretario Electoral aclaró: “el voto blanco no va para nadie, si influye en el caso de las elecciones presidenciales que se habla de votos positivos afirmativos, ahí si la diferencia que tiene que sacar para ir o no a segunda vuelta”.

Y continuó: “en este caso influye el voto en blanco en alguna medida, pero no favorece ni perjudica a nadie, no suma a nadie, pero si sirve para sacar porcentaje”.