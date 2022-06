Klipauka cuestionó al FdT por rechazar la Boleta Única: “¿Qué problema tienen que no quieren más transparencia en Argentina?”

POSADAS, Desde su despacho en el Congreso de la Nación, la diputada nacional por Misiones, Florencia Klipauka (Activar – Juntos por el Cambio) consideró que están los números suficientes para conseguir quorum y sancionar el proyecto de Boleta Única de Papel que modificaría el sistema de votación en el país, terminando con prácticas fraudulentas como el “voto en cadena” o el robo y falsificación de boletas.

Sobre ese punto, en diálogo con el periodista Eduardo Pérez en el programa TVA de MisionesCuatro, Klipauka arrojó un manto de duda sobre los motivos reales que llevan al Frente de Todos y sus aliados como el Frente Renovador de la Concordia misionero, a rechazar la Boleta Única.

La sesión comienza a las 14 hs., por la postergación solicitada por diputados de la oposición, que permitirá llegar a tiempo a los legisladores que están viajando por vía terrestre, por la postergación de vuelos debido a malas condiciones climáticas en el país.

“Más de un diputado se subió a un colectivo y estuvo 24 horas viajando desde la Patagonia. Vinieron de San Luis y San Juan (en micro) Y yo, si no salía mi vuelo, iba por vía terrestre. Por suerte cambiaron el horario”, confió Klipauka, en diálogo con este medio. “En JxC estamos muy contentos porque impulsamos el proyecto y el electorado lo pidió”, sostuvo.

“Desde la campaña venimos hablando de la Boleta Única y estamos cumpliendo”, insistió Klipauka.

“¿Por qué a Cristina Kirchner y el Frente de Todos no les gusta que haya más equidad y transparencia?”

En cuanto a cómo se dará la sesión de este miércoles, Klipauka aseveró que es la “dinámica de lo impensado”, porque podrían darse muchas alternativas: con muchos oradores del oficialismo o ninguno, dependiendo de sus estrategias para bloquear la sanción. “Va a haber discursos, son varios los oradores. Los del FdT querrán dar su justificación”, indicó la diputada de Activar.

Al respecto del rechazo al proyecto del oficialismo y sus aliados como el Frente Renovador de la Concordia, Klipauka planteó que “hay que preguntarse, ¿por qué (a Cristina Kirchner y el Frente de Todos) no les gusta que haya más equidad y transparencia (al momento de votar)? ¿Qué problema tienen que no quieren más transparencia en Argentina?”, lanzó Klipauka, recordando que sólo hay “16 países en el mundo que no usan la Boleta Única”.

“Es un paso para tener más democracia”, insistió Klipauka en defensa de la Boleta Única, en rechazo al argumento del oficialismo del supuesto desinterés de la sociedad en este tema, en la coyuntura actual. “Lo tratamos ahora para que en un futuro puedas elegir mejor con más democracia, a quien será el encargado de bajar la inflación, bajar los impuestos, de tener más educación y conectividad y que el país salga adelante”, puntualizó Klipauka, retomando un planteo de la diputada Silvia Lospennato.

Reducción de costos y menor impacto ambiental

En respuesta a otras críticas del kirchnerismo a la Boleta Única, Klipauka insistió en que siempre hubo y va a seguir habiendo capacitación a los fiscales. Y, por otra parte, “hay un 90% menos de gastos con boleta única y es un sistema a favor del medioambiente”, dijo Klipauka, quien recordó que, tras cada elección, siempre escucha quejas de la gente por las boletas electorales tiradas en las ciudades.

“Estamos peleando porque no suban impuestos y otro de los temas era la boleta única”, recalcó la diputada de Juntos por el Cambio. En el oficialismo “están con miedo de que logremos el quorum”, completó.

Finalmente, Klipauka vaticinó que los diputados por Misiones que votaron en contra del proyecto de emplazamiento a las comisiones, de las iniciativas de Boleta Única, volverán a votar en contra, abstenerse o ausentarse. “Votaron en contra del dictamen en Comisión. (El diputado renovador Diego) Sartori votó con el Frente de Todos. Y ya sabemos cómo va a votar en el recinto”, remató.