La Oficina Anticorrupción depende de Alberto y “siguen pavimentando la avenida de impunidad para Cristina”

POSADAS. “Lo que hace el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), es una decisión política”, insistió la ex titular del organismo, Laura Alonso, en diálogo con MisionesCuatro este miércoles, tras confirmarse que la oficina deja las querellas en causas contra funcionarios y ex funcionarios. La dirigente del PRO reiteró sus cuestionamientos a la orientación que está dando el gobierno de Alberto Fernández, al problema de la corrupción en el Estado. “La OA y la UIF (Unidad de Información Financiera) ya no existen”, bramó.