Hogar del Terror: se suman denuncias de ex empleados contra Dobidenko

POSADAS. Tras el escándalo suscitado por el informe de MisionesCuatro sobre el llamado “Hogar del Terror”, un Centro de Atención Integral de la Subsecretaría de la Mujer y la Juventud, en el que una mujer y sus tres niños estaban encerrados en condiciones infrahumanas, se conocieron nuevas denuncias por parte de ex empleados de la subsecretaria Giselle Dobidenko, que ratifican lo expuesto por este medio.

“Fui chofer del ministerio, hasta que me mandaron a la línea 102 (de la Dirección Provincial de Violencia Familiar y de Género, dependiente de la Subsecretaría), pero hace 3 meses que no cobro”, contó un ex empleado de la subsecretaría manejada por la militante ultra kirchnerista, Dobidenko. “No se puede trabajar bajo el maltrato”, insistió.

“Yo necesito el pan para mi beba, pero que (la subsecretaria) me basuree no corresponde”, añadió el chofer despedido.

Por su parte, otro ex empleado echado por la subsecretaria, afirmó a MisionesCuatro: “El 25 de Marzo, Dobidenko me echa y me acusa de un montón de cosas”. Sin embargo, para este empleado, el despido se produjo porque reclamó sueldos atrasados. “Me echan por reclamar el sueldo de las cuidadoras, el sueldo mío y el de mis compañeras. Conmigo, la vez que (Dobidenko) me quiso maltratar le dije las cosas y me echó”, sostuvo.

Cabe recordar que este medio informó sobre los atrasos en los pagos, que en el caso algunos precarizados en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Subsecretaría de la Mujer, alcanzan los 3 meses adeudados. En particular, en la Dirección de Violencia Familiar y de Género, donde funciona la línea de emergencia 102.

Confirman el maltrato a personas que vivían en el Hogar del Terror

La encargada del llamado Hogar del Terror, ubicado en la avenida López Torres y Buchardo, también habló con este medio y cargó contra Dobidenko. “Estaba trabajando en la Subsecretaría de la Mujer. Estuve a cargo del hogar, de las cuidadoras y de las chicas del PROGEN (promotoras en la prevención de la violencia de género). Muchas veces salí llorando de su oficina. (Me decía) cosas humillantes y llegó a tocar mi vida privada”, lanzó.

“Yo era cuidadora, trabajaba en el hogar Buchardo, y me despidieron a los 3 meses sin pagarme ni el primer sueldo”, aseguró otra joven ex empleada de la subsecretaría. Y luego apuntó contra la secretaria de Dobidenko, Gisella Sauer. “No nos dio motivos para el despido. Cuando preguntamos por esto y por los sueldos, no contestó más los mensajes. El despido fue por whatsapp”, relató.

Además, “hubo maltrato contra la gente que vivía en el hogar. Maltrato psicológico, todo por llamado telefónico. (A la gente que residía en el lugar), no le llegaban alimentos, y llegaron a estar 4 días sin gas”, contó.

Abandono a una ex empleada que contrajo dengue y es madre soltera

En lo que parece, la denuncia más grave, una ex empleada reveló que contrajo dengue a escasos días de estar limpiando en el CAI en cuestión, un inmueble que tenía reservorios de mosquitos. “Fui al lugar del informe. Me encuentro con la misma mugre, depósitos con ropa, agua estancada y un nido de mosquitos. No habían fumigado”, expresó la ex empleada.

“Días después empecé con síntomas de dengue. El 16 de marzo me presento a trabajar con mucha fiebre. Me apartan hasta que un compañero me lleva al médico, donde se confirmó el dengue positivo. Desde entonces, Dobidenjko no me mandó un mensaje para saber cómo estaba yo y mis tres hijos. Soy madre soltera. Dobidenko es una persona de carácter violento”, sentenció la ex empleada.