Para el INDEC, hay “pleno empleo” en Posadas

POSADAS. Con un 3,4% de desocupación, la capital misionera es uno de los ocho aglomerados urbanos del país que registran “pleno empleo”, de acuerdo con el informe “Mercado de trabajo – Tasas e indicadores socioeconómicos” publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al tercer trimestre del año pasado.

De acuerdo con algunos economistas, una tasa de desocupación de 4% puede considerarse técnicamente como una situación “pleno empleo” en países como Argentina. Desde luego, ese “pleno empleo” nunca equivale a una “desocupación cero” en la economía de un país, provincia o conglomerado, dado que siempre existen personas que pueden estar cambiando de trabajo, o que se dedican a estudiar o a otras tareas y no al trabajo.

De acuerdo con el último relevamiento del INDEC, que dio cuenta de un desempleo de 7,1% a nivel nacional, los aglomerados urbanos que ya alcanzaron el “pleno empleo” junto a Posadas son Gran Resistencia (Chaco, 4%), Gran San Juan (3%), Formosa (2,8%), Gran San Luis (2,4%), Santiago del Estero-La Banda (1,6%), Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (Chubut, 1,4%), Viedma-Carmen de Patagones (Río Negro, 0,9%) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (0,9%), el conglomerado con mayores niveles de actividad laboral.

En tanto, según el Indec, hay otros cinco aglomerados con cifras próximas al “pleno empleo”. Estos son Ushuaia-Río Grande (5% de desocupación), Neuquén-Plottier (4,7%), Rawson-Trelew (4,7%), Gran Paraná (4,6%) y La Rioja (4,4%).

Pleno empleo, pero con diferencias respecto del tipo de contratante: el Estado o el sector privado

Cabe aclarar que, según el informe, los conglomerados con “pleno empleo” son muy diferentes entre sí, en lo que refiere al tipo de empleadores. En Formosa, Posadas y Santiago del Estero-La Banda, predomina el empleo público.

Mientras que en el resto de los conglomerados urbanos con “pleno empleo”, predomina el empleo privado: Gran San Juan y La Rioja (actividad minera), Neuquén y Comodoro Rivadavia (actividad petrolera), Gran Paraná y Viedma-Carmen de Patagones (agroindustria) y Gran San Luis y Ushuaia-Rio Grande (actividad industrial)

Ahora bien, respecto de cómo se establece el porcentaje de desempleo, el economista Gerardo Alonso Schwartz, explicó a MisionesCuatro a fines de abril del 2022, que el INDEC sólo cuantifica como desempleados a las personas que no tienen trabajo y no lo estuvieron buscando en la semana previa al sondeo. Por esta metodología, quedan fuera del análisis, aquellas personas que estuvieron buscando trabajo y no lo consiguieron, los subempleados (que tienen empleo, pero por menos de 35 horas semanales) y otros trabajadores excluidos del mercado laboral formal.

Fuentes: Telam y medios digitales