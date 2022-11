Afirman que en las escuelas “hay bastante desconocimiento” sobre la implementación del RAM

Este martes, se desarrolló una reunión entre referentes del Frente Educativo con el Ministro Miguel Sedoff y su equipo, en el que los docentes solicitaron precisiones sobre el nuevo RAM que impulsa la cartera educativa, que prevé la eliminación del aplazo y de los alumnos libres por inasistencias, entre otras flexibilizaciones.

Previamente, en el sector docente expresaron que hay preocupación e incertidumbre respecto a su implementación.

Quien fue consultada sobre el tema fue Norma Renovieski, Secretaria Adjunta de UDNAM (Unión de Docentes de la Nueva Argentina Misiones) y señaló que en las escuelas de la provincia “hay bastante desconocimiento sobre la implementación del RAM. El docente está inmerso en lo cotidiano, en dar clases, corregir”, declaró al móvil de Misiones Cuatro.

En esa línea agregó: “en la medida que uno le cuenta que puede venir a futuro de esta implementación hay mucha preocupación por lo que podría implicar, tutorías, contraturnos, talleres, o como sería esos proyectos con los cuales el alumno tendría que aprobar”.

“Hay preocupación también con el tema de la sobreedad en cuanto a los alumnos de las escuelas secundarias, al momento del año en cual el alumno se puede llegar a inscribir, que no necesariamente podría ser a principio de año. Preocupación también por el alumno libre, desaparece esta figura, no desaparece. Hay cosas que no están claras”, manifestó Renovieski.

Por último, dijo que se van a desarrollar tres encuentros para discutir el RAM en Posadas, Oberá y Wanda: “por esa preocupación que ya la veníamos palpando en los colegas es que se ha instrumentado tres jornadas, para leer, analizar, discutir el RAM y hacer una especie de documentos. Por ello es que justamente hay tres jornadas, la primera se va a desarrollar en Posadas, este sábado 12, luego se va a desarrollar dos encuentros más en Oberá, se cerraría el sábado, 26 en la localidad de Wanda”, contó la dirigente de UDNAM.