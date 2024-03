Campo Ramón: Denuncian el mal estado de la Escuela 633 y retraso de obras

La Escuela 633 “Enrique Urrutia” de la localidad de Campo Ramón se encuentra en mal estado y sus obras retrasadas. Este no es el primer reclamo que realizan, a principios de este mes, hubo una movilización para exigir arreglos y limpieza.

La refacción de tenía que terminarse en enero de este año, pero, con apenas el 10% de avance de obra, la empresa que estaba a cargo se retiró y la dejó sin terminar.

En ese contexto, para saber la situación por la que viene padeciendo esa comunidad educativa, en el Noticiero Central de MisionesCuatro se consultó sobre el tema con María, una docente, quien al respecto declaró: “nuestra realidad es muy difícil, muchos años estuvimos esperando una obra de refacción en la escuela, que es del Plan Quinquenal, una estructura muy fuerte, pero que necesitaba mucho mantenimiento. Es una escuela de jornada completa, donde los niños están de 8 a 16 horas. Se necesita un aula para cada este grado”, explicó la maestra.

Asimismo, agregó: “es una escuela que necesita lugares para talleres, necesita un playón para deportes. Entramos en refacción, en un plan de nación, el 11 de enero de 2023 se presenta la empresa Indo Sociedad Anónima, que fue la que adjudicaron la licitación”.

“La dirección de la escuela nos comunicó en vacaciones, todos felices, que íbamos a tener la escuela nueva, que iba a ser un año difícil, 2023, en el 24 íbamos a tener la esperanza de estar en una escuela nueva. Cuando se iniciaron las clases en 2023, la dirección de la escuela nos organizó en distintos turnos, porque en ese momento había más de 300 alumnos en la escuela, al haber seis aulas en un salón anexo, que podemos totalmente precarias, con montones de problemáticas las aulas, pero las podíamos ocupar. Decidimos hacer el esfuerzo y trabajamos el año pasado con dos sanitarios, para niñas y uno para varones, compartiendo docentes, alumnos en el mismo sanitario”, declaró la docente.

“Todas las complicaciones en ese momento y allá por junio paró la obra, no trabajaban más”, añadió.

Asimismo, reveló las dificultades con la que deben padecer a diario: “los arreglos que hay que hacer en la escuela, no puede hacerlo la comunidad, no puede hacerle la intendencia del municipio, que nos ayuda mucho, es una obra grande. La empresa, cuando comenzó a trabajar, comenzó en grande, demolió mucho, es imposible dar clases porque no tiene aberturas, tiene cables sueltos, no tiene cielos rasos, los sanitarios no funcionan”.

“Ahora estamos como el año pasado, los papás están muy preocupados en tres turnos los chicos tienen dos horas y media, los maestros especiales dan clases al aire libre, en el patio, en el playón, los chicos escriben sobre el regazo. Son cosas difíciles para un docente, para un alumno. para desenvolver una calidad educativa que se merecen los niños”, afirmó la docente.