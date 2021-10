El congelamiento de precios “va a traer desabastecimiento y góndolas vacías”

POSADAS. De acuerdo con el ex presidente de la CCIP (Cámara de Comercio e Industria de Posadas) Carlos María Beigbeder, el congelamiento de precios dispuesto por el Secretario de Comercio de la Nación, Roberto Feletti, por 90 días, no sólo no resolverá el problema de la suba de precios, sino que acelerará la inflación y conducirá a un desabastecimiento.