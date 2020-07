Garupá: camionero de la familia con coronavirus dio negativo al test, sostienen

GARUPÁ. Tras conocerse públicamente que eran cuatro y no dos los casos de coronavirus en una familia de Garupá, hecho reconocido este sábado por el Ministerio de Salud Pública, uno de los integrantes de la familia dio negativo al test por hisopado. Se trata del camionero que estaba fuera de la provincia cuando el MSP informó que el nexo epidemiológico del caso nro. 43, su padre, el hombre que actualmente está internado, era un hijo “camionero”.

Luego de la incontrovertible desmentida emitida por Martha, esposa del internado, que mostró los análisis del Lacmi, confirmando que ella misma y dos de sus seis hijos, también se infectaron, se confirmó que su hijo camionero dio negativo a la prueba. En esta familia, los infectados siguen siendo, el albañil (padre), su esposa y dos hijos (un albañil de 36 años y una comerciante de 23). Al menos, por el momento.

En diálogo con este medio, Martha desmintió una publicación de un conocido matutino posadeño. “Hoy publicaron que uno de mis hijos se esconde en la casa para no hacer el hisopado. Esto es una terrible mentira porque él está en Gualeguaychú (Entre Ríos) con el camión roto”, manifestó la mujer. “El que hoy dio negativo al llegar a Centinela (ayer) se reportó para el hisopado”, aclaró.

“Mañana voy a llamar al ministerio porque a mi hijo lo aislaron en su casa, pero nadie se hizo presente a ver si su esposa y sus 3 niños son o no portadores del virus”, reveló Martha. “Además él es albañil cuentapropista, si no trabaja no tiene entrada para su familia. Pero ni una autoridad se hizo presente”, se lamentó la mujer, cuyo testimonio fue clave para desnudar el manejo poco claro de los datos sobre el coronavirus que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública.

Recordemos que el albañil padre dio positivo por Covid-19 el martes 21 de Julio. En tanto, su esposa y dos hijos, dieron positivo al día siguiente. Pero la confirmación de dos de los casos –y no los cuatro- por parte del MSP, llegó varios días después (el 24 de Julio). Y luego de que la familia hiciera públicos, los resultados de los testeos.