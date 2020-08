Podría haber decenas de denuncias por abuso y pedofilia contra el cura Sidders

POSADAS. “Pedimos que aparten a Sidders de toda función pública y eclesiástica”, lanzó Pía Garralda, abogada que representa a “Rocío” una joven de 27 años que se presentó ante la justicia para denunciar que desde que tenía 11 y por espacio de 3 años, fue abusada sexualmente por el sacerdote Raúl Anatoly Sidders.

Según Garralda, la denuncia penal por abuso sexual agravado fue radicada el 20 de Agosto en La Plata. “Hoy fuimos notificadas de que somos reconocidas como querellantes y se le corre vista a Fiscalía. No nos sorprende (la defensa del Obispado de Iguazú). Lamentablemente en La Plata, hay muchísimos casos de abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia Católica. Con el amparo del Estado, muchos continúan en situación de impunidad. La Iglesia se ha expresado en la misma sintonía por otros hechos”, puntualizó la abogada sobre el comunicado de prensa difundido por el Obispado de Iguazú, que afirma que las denuncias contra Sidders son meros “fake news”.

“Lo que esperábamos del Obispado de Iguazú, del Arzobispado de La Plata y de la Iglesia en general, es que aparten a Sidders de toda función eclesiástica y pública. Recordemos que Sidders estaba por ser Capellán de la Gendamería. Pedimos que la Iglesia lo investigue también y que avance la causa judicial”, enfatizó la abogada de “Rocío”, la joven denunciante.

Habría más víctimas de Sidders que aún no los denunciaron a la Justicia

En un tramo saliente de la entrevista, Garralda denunció que Sidders ejerció violencia verbal y acoso sexual contra alumnos de la Escuela San Vicente de Paul. Al respecto, la abogada contó que hasta el momento “se hace público el testimonio de ‘Rocío’, pero estamos trabajando en varios casos más, para que se presenten en la justicia. Hay que tener en cuenta que no es fácil denunciar ningún tipo de abuso. Especialmente si los abusadores forman parte de la Iglesia Católica. En el último caso en el que trabajamos, el cura Lorenzo se suicidó al enterarse que había salido la orden de detención por cinco casos de abuso. Las familias denunciantes recibieron amenazas y allanamientos. No es una situación fácil y, desde ya, que la justicia es revictimizante en estos casos de (abusos eclesiásticos)”, fustigó la abogada.

Garralda no dejó dudas en que hay más víctimas de Sidders, que aún no presentaron las denuncias ante la justicia. “Estamos trabajando en otros hechos, no podemos descartar que haya habido acceso carnal. Podrían ser una o cien denuncias más. No sabemos cuántas denuncias se presenten ante la justicia. Este tipo de delitos con menores de edad, requieren un acompañamiento psicológico y psiquiátrico para poder presentarse a la justicia y enfrentarse al poder eclesiástico y el Estado”, señaló.

En cuanto a posibles denuncias por presunto encubrimiento del crimen sexual que habría cometido Sidders, Garralda fue enfática: “Es posible”. Sobre el final, Garralda recordó que es una práctica usual en la Iglesia Católica, trasladar a los curas denunciados por abuso sexual a otras diócesis. Y recordó lo ocurrido en el caso de los abusos eclesiásticos en el Instituto Próvolo.